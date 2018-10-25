Путин уточнил по телефону у короля Саудовской Аравии детали дела Хашкаджи

В Кремле заявили, что лидеры России и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры.

Лидеры России и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры. Как заявили в Кремле, Владимир Путин в разговоре с Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом поднял вопрос о деле убитого в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, что журналист The Washington Post был убит в дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. В королевстве затем заявили, что убийство Хашкаджи было преднамеренным.

В администрации президента уточнили, что в ходе разговора глав РФ и Саудовской Аравии также поднимались вопросы по сирийской проблематике. Политики также обсуждали процесс взаимовыгодного сотрудничества, включая энергетическую сферу.

Отмечается, что король Сальман подтвердил приглашение Путину посетить с визитом Саудовскую Аравию.

«Лидеры обменялись мнениями и по сирийской проблематике, положению дел в Ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг «дела Джамаля Хашкаджи», - говорится в сообщении Кремля.