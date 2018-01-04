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Путин уточнил перечень относящихся к гостайне сведений
04 января 2018, 20:54 • 173 • Политика
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Геопространственная информация по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ), полученная с зарубежных и российских гражданских спутников, исключена из перечня сведений, относящихся в РФ к государственной тайне. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в четверг на портале правовых актов.
"[К государственной тайне относятся] геопространственные сведения по территории Российской Федерации и другим районам Земли, раскрывающие результаты деятельности по дистанционному зондированию Земли (кроме данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с зарубежных космических аппаратов или российских космических аппаратов гражданского назначения), имеющие важное оборонное или экономическое значение", - говорится в документе, утверждающем вносимые изменения в соответствующий перечень.
Ранее этот пункт не имел исключений.
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