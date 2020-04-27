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Путин устроил разнос регионалам. Политолог увидел деталь: "Вот эти суетливые, нервные люди - государственные мужи?"
27 апреля 2020, 20:10 • 178 • Политика
В эфире президента России с губернаторами Путин раскритиковал власть на местах за неэффективное использорвание выделенных им средств. "Вот эти суетливые, нервные люди, говорящие, как военные, "так точно", и есть государственные мужи, которые должны уметь управлять социальными настроениями в регионах?" - поинтересовался политолог Марат Баширов.
Президент России Владимир Путин провёл эфир с главами регионов страны по поводу ситуации с лесными пожарами и коронакризисом. Он раскритиковал чиновников за то, что деньги к ним поступили, а результата нет. Видеосовещание прокомментировал известный российский политтехнолог Марат Баширов.
Он выразил недовольство суетливостью руководителей регионов и бездумным выполнением указаний. Эксперт напомнил, что задача власти на местах - управлять социальными процессами, а не просто поддакивать руководству.
Также политтехнолог посетовал, что только и слышит от региональных чиновников про деньги и ни про что другое.
На эту же проблему обратил внимание и сам президент России. Он ткнул чиновников носом в то, что деньги у них на всё есть, но они не используются по назначению, так как всё завязло в каких-то процедурах.
Фото: скриншот Telegram-канал "Политджойстик"
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