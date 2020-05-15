Путин устроил разнос чиновникам

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава государства пояснил, какое поручение он дал по поводу выплат медикам

Президент России Владимир Путин сделал выговор чиновникам, по вине которых медицинские работники не получили обещанных денег за борьбу с эпидемией коронавируса.

"Послушайте внимательно! Мы договорились, и было четко сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не какие-то часы и минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры", – возмутился президент, узнавший, что не все деньги дошли до медперсонала.

Он предупредил, что в начале следующей неделе проведет совещание, на котором должны быть представлены данные о выплате пособий по каждому региону страны.

Ранее в пятницу, 15 мая, премьер Михаил Мишустин потребовал от профильных ведомств и глав регионов ликвидировать задолженности перед медиками. О том, как выполнено это поручение, власти узнают из первых рук: на сайте "Госуслуги" с 18 мая будет запущен сервис, где врачи смогут оставлять жалобы.

