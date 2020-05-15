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Путин устроил разнос чиновникам
15 мая 2020, 16:55 • 99 • Политика
Глава государства пояснил, какое поручение он дал по поводу выплат медикам
Президент России Владимир Путин сделал выговор чиновникам, по вине которых медицинские работники не получили обещанных денег за борьбу с эпидемией коронавируса.
"Послушайте внимательно! Мы договорились, и было четко сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не какие-то часы и минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры", – возмутился президент, узнавший, что не все деньги дошли до медперсонала.
Он предупредил, что в начале следующей неделе проведет совещание, на котором должны быть представлены данные о выплате пособий по каждому региону страны.
Ранее в пятницу, 15 мая, премьер Михаил Мишустин потребовал от профильных ведомств и глав регионов ликвидировать задолженности перед медиками. О том, как выполнено это поручение, власти узнают из первых рук: на сайте "Госуслуги" с 18 мая будет запущен сервис, где врачи смогут оставлять жалобы.
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