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Путин установил правила для чиновников. Ослушаются?
06 февраля 2020, 11:24 • 73 • Политика
Глава государства Владимир Путин установил правила для чиновников. Ослушаются ли они? Напомним, что в связи с промахами прошлого правительства граждане крайне были недовольны работой кабмина. Однако доверие к новому правительству очень высокое.
Сегодня, 5 февраля, российский президент Владимир Путин отметил перед министрами, что ждёт прорыва в дебюрократизации. Он отметил, что в курсе, что в настоящее время идёт работа по оптимизации различных административных процедур. Этот курс, уверен лидер, поспособствует дальнейшей эффективной работе.
По словам Путина, в первую очередь изменения должны почувствовать граждане страны.
"Словом, уважаемые коллеги, я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, - подчеркнул Владимир Владимирович. - Это залог доверия со стороны граждан".
Также он отметил, что всё это приведёт к повышению и темпов, и качества работы по национальным проектам.
Напомним, что новому правительству поставлены задачи. Так, к примеру, Путин заявил, что у нынешнего кабмина нет ни одной минуты на раскачку.
Новеньким выдан кредит доверия
Добавим, что сомнения людей могли бы быть связаны с промахами прошлого правительства, однако доверие к новому правительству крайне высокое.
Ранее сообщалось, что работой правительства России в прежнем составе недовольны 78 процентов жителей страны. Такой срез опубликовали социологи Левада-центра, добавив, что пока кадровые перестановки в кабмине респонденты в большинстве своём оценить не могут. Но в то же время 38 процентов опрошенных рассчитывают на улучшение дел в России с приходом нового правительства. А 46 процентов кабмину предстоит убедить в эффективности своей работы - эта группа пока не хочет верить в лучшее.
Эксперты в беседе с "Коммерсантом" отметили, что новичкам в правительстве выдан кредит доверия жителей России, который теперь главное - не растерять. А основной задачей опрошенные журналистами специалисты называют экономический рост в России - собственно, то, что и было заявлено премьер-министром Михаилом Мишустиным задачей номер один по следам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
К слову, послание президента большинство в России, согласно срезу Левада-центра, считают знаковым. Важным сказанное Путиным назвали более 60 процентов жителей России.
Переосмысление роли государства
Михаил Мишустин, выступая на цифровом форуме Digital Almaty, рассказал о прорывных технологиях нашей страны и заговорил о том, что "цифровая трансформация требует вообще переосмысления роли государства и организации работы".
Глава правительства указал на то, что наша страна владеет прорывными технологиями для воплощения в жизнь самых смелых задач в области цифровизации. И подчеркнул, что разработки внедряются в повседневную жизнь граждан.
Мишустин обратил внимание участников форума на то, что свыше "100 миллионов человек у нас имеют собственные онлайн-аккаунты и пользуются услугами электронного правительства", а также указал на систему электронного документооборота, который используется между ведомствами в России.
"Вот этот уровень развития сервисности цифровой инфраструктуры в нашей стране позволяет говорить о возможности создания единой государственной цифровой платформы", - цитирует ТАСС Мишустина.
Малофеев показал, как прежнее правительство замалчивало плохие цифры перед Путиным
Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в программе "Пронько. Экономика" отметил, что отставка российского правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, - знаковое событие.
Он подчеркнул, что именно либералы копили эту кубышку в 7 триллионов рублей с копейками, чтобы финансировать американскую экономику. И, кстати, они же ответственны за проводимую ранее социально-экономическую политику, за которую нередко "диванные хейтеры" осуждали президента страны. Однако, отметил Малофеев, в этом плане винить надо было министров, а не президента. Ведь именно члены кабмина - "те люди, которые отвечают за ту либеральную экономическую модель, которую они так продвигали". К тому же, напомнил он, в правительстве нередко замалчивали неудобные для себя цифры, не озвучивая их президенту.
Замглавы ВРНС добавил, что сейчас средства, которыми либералы во власти набивали кубышку, заполнив её для спонсирования экономики США, свыше 7 трлн рублей, будут направлены на социальные нужды граждан. А уже новый состав правительства должен продемонстрировать народу страны, что они готовы работать во благо.
"Эти люди должны думать о том, чтобы остаться. Поэтому это должны быть люди, которые, соответственно, могут отвечать не только перед начальством, их назначившим, и не только за свой пиар, но которые могут ответить действительно за свои дела", - пояснил Константин Малофеев.
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