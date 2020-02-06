Путин установил правила для чиновников. Ослушаются?

Сегодня, 5 февраля, российский президент Владимир Путин отметил перед министрами, что ждёт прорыва в дебюрократизации. Он отметил, что в курсе, что в настоящее время идёт работа по оптимизации различных административных процедур. Этот курс, уверен лидер, поспособствует дальнейшей эффективной работе.

По словам Путина, в первую очередь изменения должны почувствовать граждане страны.

"Словом, уважаемые коллеги, я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, - подчеркнул Владимир Владимирович. - Это залог доверия со стороны граждан".

Также он отметил, что всё это приведёт к повышению и темпов, и качества работы по национальным проектам.

Напомним, что новому правительству поставлены задачи. Так, к примеру, Путин заявил, что у нынешнего кабмина нет ни одной минуты на раскачку.

Просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает, - отметил глава государства. - Все всё знают, все настроены, считаю, на работу, и все в материале.

Новеньким выдан кредит доверия

Добавим, что сомнения людей могли бы быть связаны с промахами прошлого правительства, однако доверие к новому правительству крайне высокое.

Ранее сообщалось, что работой правительства России в прежнем составе недовольны 78 процентов жителей страны. Такой срез опубликовали социологи Левада-центра, добавив, что пока кадровые перестановки в кабмине респонденты в большинстве своём оценить не могут. Но в то же время 38 процентов опрошенных рассчитывают на улучшение дел в России с приходом нового правительства. А 46 процентов кабмину предстоит убедить в эффективности своей работы - эта группа пока не хочет верить в лучшее.

Эксперты в беседе с "Коммерсантом" отметили, что новичкам в правительстве выдан кредит доверия жителей России, который теперь главное - не растерять. А основной задачей опрошенные журналистами специалисты называют экономический рост в России - собственно, то, что и было заявлено премьер-министром Михаилом Мишустиным задачей номер один по следам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

К слову, послание президента большинство в России, согласно срезу Левада-центра, считают знаковым. Важным сказанное Путиным назвали более 60 процентов жителей России.

Переосмысление роли государства

Михаил Мишустин, выступая на цифровом форуме Digital Almaty, рассказал о прорывных технологиях нашей страны и заговорил о том, что "цифровая трансформация требует вообще переосмысления роли государства и организации работы".

Глава правительства указал на то, что наша страна владеет прорывными технологиями для воплощения в жизнь самых смелых задач в области цифровизации. И подчеркнул, что разработки внедряются в повседневную жизнь граждан.

Мишустин обратил внимание участников форума на то, что свыше "100 миллионов человек у нас имеют собственные онлайн-аккаунты и пользуются услугами электронного правительства", а также указал на систему электронного документооборота, который используется между ведомствами в России.

"Вот этот уровень развития сервисности цифровой инфраструктуры в нашей стране позволяет говорить о возможности создания единой государственной цифровой платформы", - цитирует ТАСС Мишустина.

Малофеев показал, как прежнее правительство замалчивало плохие цифры перед Путиным

Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в программе "Пронько. Экономика" отметил, что отставка российского правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, - знаковое событие.

Он подчеркнул, что именно либералы копили эту кубышку в 7 триллионов рублей с копейками, чтобы финансировать американскую экономику. И, кстати, они же ответственны за проводимую ранее социально-экономическую политику, за которую нередко "диванные хейтеры" осуждали президента страны. Однако, отметил Малофеев, в этом плане винить надо было министров, а не президента. Ведь именно члены кабмина - "те люди, которые отвечают за ту либеральную экономическую модель, которую они так продвигали". К тому же, напомнил он, в правительстве нередко замалчивали неудобные для себя цифры, не озвучивая их президенту.

"Здесь хорошо быть "диванным хейтером" и говорить, что во всём виноват Путин. Но это неправда. Даже на предприятии, где работают 100 человек, генеральный директор не знает того, что делает начальник отдела: у начальника отдела свой функционал. Тем более в огромной стране, конечно, президент не отвечает за министерство труда и социального обеспечения. Ведомство, которое, например, продвигает ювенальную повестку, как продвигало ранее, и которое "не знает", как у него уменьшается с 1,67 коэффициент рождаемости в прошлом году до 1,5 в этом году", - указал он.

Замглавы ВРНС добавил, что сейчас средства, которыми либералы во власти набивали кубышку, заполнив её для спонсирования экономики США, свыше 7 трлн рублей, будут направлены на социальные нужды граждан. А уже новый состав правительства должен продемонстрировать народу страны, что они готовы работать во благо.

"Эти люди должны думать о том, чтобы остаться. Поэтому это должны быть люди, которые, соответственно, могут отвечать не только перед начальством, их назначившим, и не только за свой пиар, но которые могут ответить действительно за свои дела", - пояснил Константин Малофеев.