Путин ушёл в тайгу с Шойгу. Песков отказался рассекречивать место

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу ушёл в тайгу до вечера среды. Но отказался рассекречивать место отдыха главы государства, уточнив, что это - Сибирь.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин по дороге из Благовещенска на несколько дней сделал остановку в Сибири.

"Он, действительно, там с [министром обороны России Сергеем] Шойгу, - уточнил представитель Кремля, однако рассекречивать точное место отдыха главы государства не стал: - Место я называть не буду. Это Сибирь".

По словам пресс-секретаря президента России, речь идёт об "обычном отдыхе", где "и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух". Песков не исключил, что во время отдыха министр и президент обсудят также и идею с новыми городами в Сибири, ранее высказанную Шойгу.

Но и на то, чтобы насладиться природой, у главы государства есть всего несколько дней. В Кремле ожидают возвращения Путина к вечеру среды, поскольку в четверг у него запланирован "достаточно напряжённый рабочий день".

"Очень обширный график запланирован помимо рабочего визита президента Белоруссии [Александра] Лукашенко", - уточнил Песков, напомнив и о готовящейся пресс-конференции.