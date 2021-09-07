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Путин ушёл в тайгу с Шойгу. Песков отказался рассекречивать место
07 сентября 2021, 13:55 • 136 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу ушёл в тайгу до вечера среды. Но отказался рассекречивать место отдыха главы государства, уточнив, что это - Сибирь.
Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин по дороге из Благовещенска на несколько дней сделал остановку в Сибири.
"Он, действительно, там с [министром обороны России Сергеем] Шойгу, - уточнил представитель Кремля, однако рассекречивать точное место отдыха главы государства не стал: - Место я называть не буду. Это Сибирь".
По словам пресс-секретаря президента России, речь идёт об "обычном отдыхе", где "и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух". Песков не исключил, что во время отдыха министр и президент обсудят также и идею с новыми городами в Сибири, ранее высказанную Шойгу.
Но и на то, чтобы насладиться природой, у главы государства есть всего несколько дней. В Кремле ожидают возвращения Путина к вечеру среды, поскольку в четверг у него запланирован "достаточно напряжённый рабочий день".
"Очень обширный график запланирован помимо рабочего визита президента Белоруссии [Александра] Лукашенко", - уточнил Песков, напомнив и о готовящейся пресс-конференции.
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