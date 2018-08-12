Путин: урегулирование правового статуса Каспия создает условия для тесной кооперации

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АКТАУ /Казахстан/, 12 августа. /ТАСС/. Урегулирование правового статуса Каспийского моря создает условия для развития тесной кооперации, заявил президент России Владимир Путин на заседании глав государств-участников V Каспийского саммита.

"Урегулирование правого статуса Каспия создает условия для вывода сотрудничества между странами на качественно новый партнерский уровень, для развития тесной кооперации по самым разным направлениям", - сказал президент.

Российский лидер считает важным, что Конвенция о статусе Каспия четко регламентирует вопросы разграничений и неприсутствия на водоеме внерегиональных держав.

"Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил нерегиональных держав", - сказал Путин.

Президент России отметил, что прикаспийские страны должны наращивать взаимодействие в борьбе с преступностью и терроризмом.

Путин считает важным, чтобы прикаспийские страны и "дальше наращивали системное взаимодействие в борьбе с терроризмом и оргпреступностью", расширяли сотрудничество спецслужб и пограничных ведомств. "В дальнейшем также следует подумать и о разработке отдельного документа по взаимодействию в пресечении наркотрафика на Каспии", - сказал российский лидер.