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Путин упразднил ЗАТО Шиханы, в котором британские спецслужбы "нашли" секретное химоружие

18 июля 2018, 18:54  •  87 • В России

Президент Путин подписал указ об упразднении с 1 января 2019 года закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Шиханы под Саратовом. Этот секретный военный поселок был одним из самых охраняемых объектов Поволжья. Но даже уборщицы в Пентагоне или в разведке Вануату были в курсе, что в Вольске-17 (маскировочная «крыша» Шихан) с давних советских времен таились лаборатории, где ковалось химоружие.

В 90-е годы для Шихан наступили черные времена. Россия подписала Конвенцию о запрещении химоружия. Почти две трети из 5 тысяч жителей поселка остались без работы. Но их спас местный НИИ органической химии и технологии. Он переключился на исследования по заказу фармацевтических и ветеринарных компаний. А с военным «химическим прошлым» Шиханы покончили еще лет 20 назад. Это официально подвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).

Но в 2018-м саратовский городок «прогремел на весь мир», когда британский премьер Тереза Мэй объявила об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля «производимым в России веществом «Новичок». И тыкнула пальцем в Шиханы - для пущей «достоверности» своей провокационной сказки.

Следом и газета The Times сообщила, что британские спецслужбы назвали предполагаемым местом производства «Новичка» (?!) «химлабораторию в Шиханах». Но ни единого подверждения этой версии нет. И даже британские химики в военной лаборатории Портон-Даун не смогли с точностью установить место производства «Новичка».

Впрочем, Шиханам уже давно нечего скрывать. Вот правительство и предложило Путину снять особый режим ЗАТО. Указ президенат предписывает правительству РФ и саратовским властям за полгода провести оргмероприятия, связанные с упразднением бывшего статуса Шихан.

Путин распорядился выделить межбюджетные трансферты в размере 33,2 млн рублей в 2019 году и 30,5 млн руб. в 2020-м. Для чего? В Указе есть ответ: «Для обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Шиханы».

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