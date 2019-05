Путин упал. Либеральные СМИ рьяно распространяют "видео дня"

В Сети появилось видео, на котором видно, как во время приветствия зрителей матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин запнулся о ковёр и упал. В этот момент к нему подъехали два хоккеиста, один из которых придержал за локоть главу государства. Но тот самостоятельно поднялся и выехал на лёд дальше.

Однако либеральные СМИ уже рьяно распространяют этот эпизод как "видео дня". В частности, на "Эхо Москвы" отметили, что, мол, не без сторонней помощи поднялся глава государства.

"Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину подняться".

К слову, в этом матче Владимир Путин показал хоккейный "класс". Именно он забросил девять из 14 шайб своей команды в ворота противника. В результате итоговый счёт на табло был 14:7.

Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB