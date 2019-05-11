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Путин упал. Либеральные СМИ рьяно распространяют "видео дня"
11 мая 2019, 12:09 • 76 • Политика
"Видео дня" в либеральных СМИ считают момент падения президента РФ Владимира Путина во время приветствия зрителей матча Ночной хоккейной лиги в Сочи. Этот эпизод рьяно распространяют оппозиционеры, добавляя, что якобы не без помощи поднялся.
В Сети появилось видео, на котором видно, как во время приветствия зрителей матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин запнулся о ковёр и упал. В этот момент к нему подъехали два хоккеиста, один из которых придержал за локоть главу государства. Но тот самостоятельно поднялся и выехал на лёд дальше.
Однако либеральные СМИ уже рьяно распространяют этот эпизод как "видео дня". В частности, на "Эхо Москвы" отметили, что, мол, не без сторонней помощи поднялся глава государства.
"Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину подняться".
К слову, в этом матче Владимир Путин показал хоккейный "класс". Именно он забросил девять из 14 шайб своей команды в ворота противника. В результате итоговый счёт на табло был 14:7.
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