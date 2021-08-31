Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

Владимир Путин. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Россия и Китай извлекут выгоду из вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, противники Вашингтона не преминут воспользоваться его провалом в Кабуле. В итоге миру грозит "стратегическая реорганизация".

Путин уже получит порцию радости, когда увидел перед собой на саммите в Женеве "дряхлеющего старика" Джо Байдена, пишет Болтон в статье для The Wall Street Journal.

"Последовавшие после саммита капитуляции Джо Байдена по "Северному потоку – 2" и Афганистану, без сомнения, дали повод Владимиру Путину широко улыбнуться",

– считает Болтон. Теперь, по его прогнозу, Москва усилит свое влияние в бывших советских республиках Центральной Азии, на Ближнем Востоке, укрепит связи с Ираном.

Что касается Китая, то у него, по мнению американского экс-советника, появился шанс расширить зону своих интересов в Афганистане и Пакистане и укрепить позиции в Южно-Китайском море и в отношении Тайваня и Индии.

На этом фоне Болтон призывает европейских партнеров США по НАТО не расслабляться, а напротив, занять жесткую позицию – не возвращаться к ядерной сделке с Ираном, не допустить военного сближения России и Саудовской Аравии, не позволить Китаю разместить военный контингент на Тайване. В противном случае последствия ухода США из Афганистана станут еще более плачевными:

"Китай и Россия заинтересованы в том, чтобы сделать их еще хуже. Еще хуже для нас", - уверен Болтон.

США вывели свои войска из Афганистана после почти 20-летнего пребывания там. Эвакуация военных сопровождалась скандалами, терактами, гибелью военнослужащих и местных мирных жителей. Американские генералы уже выступили за отставку шефа Пентагона. Недовольны американцы и линией поведения, которой придерживается в этой ситуации Джо Байден.