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Путин: уходящий год запомнится как важный этап в истории России
27 декабря 2017, 21:09 • 97 • Политика
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уходящий год запомнится как важный этап в истории России, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на приеме в честь Нового года в Кремле.
Путин в среду встретился с избранными 10 сентября 2017 года высшими должностными лицами и врио высших должностных лиц субъектов Федерации, а также вышедших в отставку руководителей в этих субъектах, обсудив с ними необходимость преемственности в работе.
"Мы провожаем его достойно", - сказал он, отметив, что 2017 год "запомнится как важный значимый этап в жизни нашей страны".
Президент также добавил, что "впереди масса забот и планов". "И я уверен, что все в наших руках", - сказал Путин.
Он поблагодарил присутствующих за труд и отметил, что "наш путь - это путь приобретения знаний и ответственных дел", а также пожелал всем успехов в новом году.
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