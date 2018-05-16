Путин, указующий Путь • 42 • Аналитика







Кто бы сомневался, что нынешний глава «бантустана» Украина Порошенко будет очень недоволен открытием Керченского моста! По его мнению, «строительство этого моста свидетельствует о пренебрежении Россией международным правом». Он также сообщил, что Киев уже обратился в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву с ходатайством о защите суверенных интересов страны.





А теперь я, как нормальный гражданин Советского Союза, которому вся эта незалежная бесовщина смертельно и бесповоротно надоела и который никогда и никому не давал согласия на уничтожение своей великой Родины, объясню, как к этому следует относиться.



Мы жили в одной большой и дружной стране. И были одним народом. Жили небогато, но праведно. Растили детей, честно работали и законно гордились нашими общими, действительно выдающимися успехами. И еще ездили куда хотели на огромном пространстве в одну шестую часть земной суши, которое всё было нашим.



И Крым был общим! И никому даже в дурном сне не могло прийти в голову делить его пляжи между представителями разных национальностей. И это единое пространство было нашим великим достоянием. Я, например, мог родиться на Западной Украине, закончить среднюю школу в Молдавии, поступить в университет в Одессе, потом учиться в военном институте в Москве. И вообще, был вправе выбрать любую точку на карте страны, где бы я хотел работать и жить. И никто не мог придраться к моим документам на границе какой-нибудь области или союзной республики просто потому, что и самих этих границ в природе не существовало. Огромная страна, огромный выбор, огромные возможности для людей.



А потом пришли эти новые феодалы из числа псевдокоммунистов эпохи маразма КПСС. Они, будучи еще первыми секретарями своих республик, уже смотрели на них как на свое законное и наследственное владение. И потому им не составило никакого труда оформить в свою собственность эти уделы через раздел нашей единой страны. Причем раздел со всем человеческим «поголовьем», там проживающим. Да, именно поголовьем, потому что для этой новоявленной «белой кости» все остальные граждане страны были только скотом, быдлом и бесправной рабсилой.



А когда это «быдло», а на самом деле нормальные, работящие, честные советские люди, в последней отчаянной попытке защитить справедливость проголосовали подавляющим большинством за сохранение своей страны, эти удельные князья только ухмыльнулись в ответ и порвали на мелкие клочки эту народную волю. Еще чего захотели – страну им сохранить! Может, вам еще и недра со всем нефтегазом бесплатно отдать? С какой такой радости? Распишем между своими, и всего делов!



Так и сделали. А для того, чтобы народ побыстрей избавился от вредных для новых правителей иллюзий справедливого мироустройства, своего близкого родства и ощущения вопиющей противоестественности пограничных заборов между двумя соседними Ивановками, стали усиленно накачивать своих новых холопов «национальной идеологией». Главный и единственный смысл которой состоит в том, что кругом одни враги, и вообще, «москали съели наше сало!»



Для закрепления новых условных рефлексов сначала начисто промыли молодые мозги от остатков детских воспоминаний. А потом наполнили их стандартным колбасным фаршем из наспех сочиненных сказок про собственную великую историю, про беспробудное копание «древними украми» Черного моря или орошение не менее античными сынами солнцеликого Туркменбаши пустыни Сахара, или какая у них там есть.



И сегодня на выходе мы имеем вполне себе средневековую живность, обитающую на руинах высокоразвитой, мощной и… совершенно непонятной этим наученным только набивать защечное пространство хомячкам бывшей страны.



А кормящиеся с этих жирных уделов новые князья и бароны продолжают искоренять даже малейший намек на опасные для них народные воспоминания о том, что когда то было совсем не так. И люди были аутентичными гомо сапиенс, а не жвачной биомассой. И у них были высокие цели и прекрасные идеалы, а не только порносайты и долги по кредиту. Титов: инициатива создает огромные риски для участников ВЭД



Но вот незадача: память народная — штука крепкая и феодальным ухищрениям неподвластная. Потому она пробивается к солнцу даже будучи закатанной под метровый слой железобетонного нового порядка.



И главным бенефициарам это порядка по-прежнему страшно. Они понимают, что есть только одно верное средство избавиться от этих опасных, подрывных воспоминаний. И это средство – вражда и война. Чтобы окончательно разорвать всякие связи и исключить всякую близость от природы родных людей. Чтобы они больше никогда не считали Крым общим достоянием, но были готовы воевать за него друг с другом и умирать во славу своих новых хозяев.



Именно в такой смертоносной парадигме живет сейчас то, что осталось от Украины. Ее хитрозадые правители с иностранными паспортами все делают для того, чтобы их подневольное стадо больше никогда не вспомнило про свое родство. О том, что они когда-то были нормальной частью русского народа, точно такой же культуры веры и памяти, что и люди с другой стороны границы. И что им совершенно нечего делить со своими единокровными братьями. И, наоборот, нужно жить всем вместе, а не враждовать непонятно из-за чего. Потому что в этом случае не надо будет ничего делить, в том числе и Крым.



Именно поэтому хозяева Украины двадцать пять лет кряду мурыжили и тему строительства моста через Керченский пролив. Еще чего не хватало – чтобы приватизированное ими быдло получило, таким образом, возможность еще более свободно перемещаться по некогда общему пространству и, неровен час, забыло, кому служит! Им было даже наплевать на то, что тот же Крым постоянно хирел от узости своих транспортных коммуникаций с большой российской землей, от которой он мог получить куда больше, чем от вечно недужной Украины. Бессмертный полк юных



Во всем бывшем Союзе нашелся только один правитель, которому хватило государственного ума и человеческой порядочности не делать ставку на войну всех против всех. И когда представился случай, и бандитский переворот на Украине дал возможность народу того же Крыма сделать свой выбор, он этот выбор поддержал и защитил. И крымские люди показали своим единодушным голосованием, до какой степени им опротивела беспросветная жизнь за этими феодальными заборами, которые по живому порезали их большой дом. И лишили страну всех её завоеваний и достижений, а рядовых граждан нормальной работы, уверенности в завтрашнем дне и вообще сколько-нибудь стоящего смысла жизни. Потому что сдохнуть на том же Донбассе за интересы того же Порошенко, чтобы он мог и дальше пожирать доставшийся ему кусок добычи, невелика радость.



Путин и его соратники построили Крымский мост. И это продолжение того же курса на единение близких людей, на умножение их совместных сил, на выход из того тупика, в которых загнали нас обнаглевшие, своекорыстные и недалекие феодалы. И таких мостов будет становиться все больше. Потому что только законченные идиоты могут мечтать сгнить на собственных глухих хуторах, где ничего, кроме тощей свиньи и метрового бурьяна, не вырастет. И эти мосты единения вновь сделают нашим общим всенародным достоянием Крым и Одессу, Сибирь и Москву. Так, как это и должно быть. И не зря российского президента зовут именно Путин. Вижу в этом знак судьбы. Потому что он человек, указывающий Путь.



Главными врагами на этом пути является потерявшая человеческий облик свора средневековых паразитов, для которых мы все быдло, а наша земля — только территория для перманентного грабежа. И они никогда сами не откажутся от своих выгод и привилегий. Даже при том, что они абсолютно незаконные, а право народа втоптано ими в грязь.



И, конечно же, у этой феодальной аристократии сегодня полно всевозможных слуг, прислужников и просто генетических холуев, которые за долю малую, за объедки с барского стола, готовы им ботинки лизать и сечь батогами всех, кто смотрит на эту свору недостаточно почтительно. Поэтому уничтожить эту уродливую гримасу истории и убрать это бревно со столбового пути прогресса будет непросто. Наркомайдан. Грузинские "торчки" на страже независимости



Но они все равно обречены и обязательно проиграют. Потому что в них, как бы сказал верующий человек, нет благодати. Потому что свое феодальное «счастье» они строят на несчастье своих народов, на разгроме и обескровливании их экономики и на лишении своих стран естественных и незаменимых преимуществ огромного безбарьерного общего рынка и совместного созидательного труда. И та же киевская верхушка, злобствующая сегодня по поводу строительство Крымского моста, бесится именно потому, что это Путь из той смердящей могилой неволи, в которой он держит своих рабов.



Но другого пути вновь стать великим и свободным народом во всей нашей исторической полноте у нас просто нет. Именно для того нам были ниспосланы Путь и Путин. И дай Бог, чтобы они всегда были вместе. Будущее русской цивилизации проходит через мосты, восстанавливающие её историческое единство.Кто бы сомневался, что нынешний глава «бантустана» Украина Порошенко будет очень недоволен открытием Керченского моста! По его мнению, «строительство этого моста свидетельствует о пренебрежении Россией международным правом». Он также сообщил, что Киев уже обратился в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву с ходатайством о защите суверенных интересов страны.А теперь я, как нормальный гражданин Советского Союза, которому вся эта незалежная бесовщина смертельно и бесповоротно надоела и который никогда и никому не давал согласия на уничтожение своей великой Родины, объясню, как к этому следует относиться.Мы жили в одной большой и дружной стране. И были одним народом. Жили небогато, но праведно. Растили детей, честно работали и законно гордились нашими общими, действительно выдающимися успехами. И еще ездили куда хотели на огромном пространстве в одну шестую часть земной суши, которое всё было нашим.И Крым был общим! И никому даже в дурном сне не могло прийти в голову делить его пляжи между представителями разных национальностей. И это единое пространство было нашим великим достоянием. Я, например, мог родиться на Западной Украине, закончить среднюю школу в Молдавии, поступить в университет в Одессе, потом учиться в военном институте в Москве. И вообще, был вправе выбрать любую точку на карте страны, где бы я хотел работать и жить. И никто не мог придраться к моим документам на границе какой-нибудь области или союзной республики просто потому, что и самих этих границ в природе не существовало. Огромная страна, огромный выбор, огромные возможности для людей.А потом пришли эти новые феодалы из числа псевдокоммунистов эпохи маразма КПСС. Они, будучи еще первыми секретарями своих республик, уже смотрели на них как на свое законное и наследственное владение. И потому им не составило никакого труда оформить в свою собственность эти уделы через раздел нашей единой страны. Причем раздел со всем человеческим «поголовьем», там проживающим. Да, именно поголовьем, потому что для этой новоявленной «белой кости» все остальные граждане страны были только скотом, быдлом и бесправной рабсилой.А когда это «быдло», а на самом деле нормальные, работящие, честные советские люди, в последней отчаянной попытке защитить справедливость проголосовали подавляющим большинством за сохранение своей страны, эти удельные князья только ухмыльнулись в ответ и порвали на мелкие клочки эту народную волю. Еще чего захотели – страну им сохранить! Может, вам еще и недра со всем нефтегазом бесплатно отдать? С какой такой радости? Распишем между своими, и всего делов!Так и сделали. А для того, чтобы народ побыстрей избавился от вредных для новых правителей иллюзий справедливого мироустройства, своего близкого родства и ощущения вопиющей противоестественности пограничных заборов между двумя соседними Ивановками, стали усиленно накачивать своих новых холопов «национальной идеологией». Главный и единственный смысл которой состоит в том, что кругом одни враги, и вообще, «москали съели наше сало!»Для закрепления новых условных рефлексов сначала начисто промыли молодые мозги от остатков детских воспоминаний. А потом наполнили их стандартным колбасным фаршем из наспех сочиненных сказок про собственную великую историю, про беспробудное копание «древними украми» Черного моря или орошение не менее античными сынами солнцеликого Туркменбаши пустыни Сахара, или какая у них там есть.И сегодня на выходе мы имеем вполне себе средневековую живность, обитающую на руинах высокоразвитой, мощной и… совершенно непонятной этим наученным только набивать защечное пространство хомячкам бывшей страны.А кормящиеся с этих жирных уделов новые князья и бароны продолжают искоренять даже малейший намек на опасные для них народные воспоминания о том, что когда то было совсем не так. И люди были аутентичными гомо сапиенс, а не жвачной биомассой. И у них были высокие цели и прекрасные идеалы, а не только порносайты и долги по кредиту.Но вот незадача: память народная — штука крепкая и феодальным ухищрениям неподвластная. Потому она пробивается к солнцу даже будучи закатанной под метровый слой железобетонного нового порядка.И главным бенефициарам это порядка по-прежнему страшно. Они понимают, что есть только одно верное средство избавиться от этих опасных, подрывных воспоминаний. И это средство – вражда и война. Чтобы окончательно разорвать всякие связи и исключить всякую близость от природы родных людей. Чтобы они больше никогда не считали Крым общим достоянием, но были готовы воевать за него друг с другом и умирать во славу своих новых хозяев.Именно в такой смертоносной парадигме живет сейчас то, что осталось от Украины. Ее хитрозадые правители с иностранными паспортами все делают для того, чтобы их подневольное стадо больше никогда не вспомнило про свое родство. О том, что они когда-то были нормальной частью русского народа, точно такой же культуры веры и памяти, что и люди с другой стороны границы. И что им совершенно нечего делить со своими единокровными братьями. И, наоборот, нужно жить всем вместе, а не враждовать непонятно из-за чего. Потому что в этом случае не надо будет ничего делить, в том числе и Крым.Именно поэтому хозяева Украины двадцать пять лет кряду мурыжили и тему строительства моста через Керченский пролив. Еще чего не хватало – чтобы приватизированное ими быдло получило, таким образом, возможность еще более свободно перемещаться по некогда общему пространству и, неровен час, забыло, кому служит! Им было даже наплевать на то, что тот же Крым постоянно хирел от узости своих транспортных коммуникаций с большой российской землей, от которой он мог получить куда больше, чем от вечно недужной Украины.Во всем бывшем Союзе нашелся только один правитель, которому хватило государственного ума и человеческой порядочности не делать ставку на войну всех против всех. И когда представился случай, и бандитский переворот на Украине дал возможность народу того же Крыма сделать свой выбор, он этот выбор поддержал и защитил. И крымские люди показали своим единодушным голосованием, до какой степени им опротивела беспросветная жизнь за этими феодальными заборами, которые по живому порезали их большой дом. И лишили страну всех её завоеваний и достижений, а рядовых граждан нормальной работы, уверенности в завтрашнем дне и вообще сколько-нибудь стоящего смысла жизни. Потому что сдохнуть на том же Донбассе за интересы того же Порошенко, чтобы он мог и дальше пожирать доставшийся ему кусок добычи, невелика радость.Путин и его соратники построили Крымский мост. И это продолжение того же курса на единение близких людей, на умножение их совместных сил, на выход из того тупика, в которых загнали нас обнаглевшие, своекорыстные и недалекие феодалы. И таких мостов будет становиться все больше. Потому что только законченные идиоты могут мечтать сгнить на собственных глухих хуторах, где ничего, кроме тощей свиньи и метрового бурьяна, не вырастет. И эти мосты единения вновь сделают нашим общим всенародным достоянием Крым и Одессу, Сибирь и Москву. Так, как это и должно быть. И не зря российского президента зовут именно Путин. Вижу в этом знак судьбы. Потому что он человек, указывающий Путь.Главными врагами на этом пути является потерявшая человеческий облик свора средневековых паразитов, для которых мы все быдло, а наша земля — только территория для перманентного грабежа. И они никогда сами не откажутся от своих выгод и привилегий. Даже при том, что они абсолютно незаконные, а право народа втоптано ими в грязь.И, конечно же, у этой феодальной аристократии сегодня полно всевозможных слуг, прислужников и просто генетических холуев, которые за долю малую, за объедки с барского стола, готовы им ботинки лизать и сечь батогами всех, кто смотрит на эту свору недостаточно почтительно. Поэтому уничтожить эту уродливую гримасу истории и убрать это бревно со столбового пути прогресса будет непросто.Но они все равно обречены и обязательно проиграют. Потому что в них, как бы сказал верующий человек, нет благодати. Потому что свое феодальное «счастье» они строят на несчастье своих народов, на разгроме и обескровливании их экономики и на лишении своих стран естественных и незаменимых преимуществ огромного безбарьерного общего рынка и совместного созидательного труда. И та же киевская верхушка, злобствующая сегодня по поводу строительство Крымского моста, бесится именно потому, что это Путь из той смердящей могилой неволи, в которой он держит своих рабов.Но другого пути вновь стать великим и свободным народом во всей нашей исторической полноте у нас просто нет. Именно для того нам были ниспосланы Путь и Путин. И дай Бог, чтобы они всегда были вместе. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 42 Источник Похожие новости Германо-российские отношения: конец Ostpolitik? Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны Бессмертный полк юных

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