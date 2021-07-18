Путин указом сменил замминистра внутренних дел РФ

Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности замглавы МВД. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу, 16 июля.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ вступает в действие со дня подписания.

Ранее Храпов был начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков. Он является выпускником IV потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.