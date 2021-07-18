Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "...
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
Главная / Политика

Путин указом сменил замминистра внутренних дел РФ

18 июля 2021, 03:00  •  48 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности замглавы МВД. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу, 16 июля.
«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Указ вступает в действие со дня подписания.
Ранее Храпов был начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков. Он является выпускником IV потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






48
Источник
Похожие новости
17 июля 2021, 16:00
Зеленский в годовщину трагедии MH17 "подстегнул" Европу
17 июля 2021, 17:50
Захарова ткнула ОБСЕ носом в нарушения Украины: "Недостаточно просто "желать успехов"
17 июля 2021, 19:40
Британия готовит "опасные спецоперации" против России - The Times
17 июля 2021, 14:10
Главы еще трех регионов проведут прямые линии после рекомендации Путина
17 июля 2021, 21:30
Байден назвал единственный источник опасности из-за COVID
17 июля 2021, 19:40
От народа ждут разговора начистоту: Политики объяснили смысл "копилки идей"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2021, 08:10
Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
12 июля 2021, 21:20
Провал в Молдавии круче, чем Евромайдан
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
13 июля 2021, 09:15
Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США
12 июля 2021, 23:10
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
13 июля 2021, 12:55
"Россия не проходной двор и не коммунальная квартира": Русский ответ на беспредел мигрантов
14 июля 2021, 02:40
Украинский депутат восхитился статьей Путина: «очень сильная с точки зрения смысла»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.