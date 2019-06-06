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Путин указал, в чем ошибка политики Великобритании со времени отравления Скрипалей
06 июня 2019, 18:54 • 95 • Политика
Путин прокомментировал политику Лондона за последнее время, начиная с первого эпизода отравления, которое произошло с двойным агентом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Российский лидер указал новый, более выгодный курс для обеих стран, подчеркнув, какую ошибку совершает Лондон.
Российский лидер дал оценку непростым отношениям Лондона и Москвы. Он выдвинул предложение, которое стабилизировало бы ситуацию между двумя странами. Владимир Путин считает, что необходимо забыть уже всю эту историю с отравлениями, шпионами. Это ошибка в политике двух государств.
Он указал на то, что отношения с Туманным Альбионом складываются на уровне игр спецслужб. А странам нужно действовать в глобальных интересах.
"Надо отбросить мишуру и заняться делом", - предложил российский президент.
Ранее племянница отравленного Сергея Скрипаля Виктория заявила о том, что её выживших родственников постоянно перекидывают с места на место и "всячески заметают следы". При этом она не исключила того, что Скрипали останутся в Британии навсегда, указав на то, что сейчас подруга Юлии Скрипаль пытается продать её квартиру в России. "Это последнее, что связывает Юлию с Родиной", - заключила Виктория.
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