Путин указал, в чем ошибка политики Великобритании со времени отравления Скрипалей

Российский лидер дал оценку непростым отношениям Лондона и Москвы. Он выдвинул предложение, которое стабилизировало бы ситуацию между двумя странами. Владимир Путин считает, что необходимо забыть уже всю эту историю с отравлениями, шпионами. Это ошибка в политике двух государств.

Он указал на то, что отношения с Туманным Альбионом складываются на уровне игр спецслужб. А странам нужно действовать в глобальных интересах.

"Надо отбросить мишуру и заняться делом", - предложил российский президент.



Ранее племянница отравленного Сергея Скрипаля Виктория заявила о том, что её выживших родственников постоянно перекидывают с места на место и "всячески заметают следы". При этом она не исключила того, что Скрипали останутся в Британии навсегда, указав на то, что сейчас подруга Юлии Скрипаль пытается продать её квартиру в России. "Это последнее, что связывает Юлию с Родиной", - заключила Виктория.