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Путин указал спецслужбам на угрозы у наших границ: "Надо добиваться более эффективной защиты"
21 декабря 2020, 01:00 • 76 • Политика
Владимир Путин указал спецслужбам на потенциальные угрозы у наших границ, связанные с тлеющими военными конфликтами в соседних государствах: "Надо добиваться более эффективной защиты".
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на потенциальные угрозы вблизи рубежей РФ.
Об этом президент сказал в своём поздравлении, адресованном работникам органов безопасности по случаю их профессионального праздника.
Он подчеркнул, что перед спецслужбами стоит ответственная задача по обеспечению тщательной защиты госграницы нашей страны в связи с вероятными вызовами, источниками которых являются тлеющие военные конфликты в соседних государствах: "Надо добиваться более эффективной защиты".
Путин заметил, что особенно внимательно сотрудники ФСБ и других органов должны выполнять работу по обеспечению информационной безопасности, противостоянию терроризму, экстремизму и коррупции.
Кроме того, лидер РФ добавил, что очень рассчитывает на профессионализм Службы внешней разведки в обнаружении и устранении потенциальных опасностей для России и регулярном мониторинге ситуации на международной арене.
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