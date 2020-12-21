Путин указал спецслужбам на угрозы у наших границ: "Надо добиваться более эффективной защиты"

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на потенциальные угрозы вблизи рубежей РФ.

Об этом президент сказал в своём поздравлении, адресованном работникам органов безопасности по случаю их профессионального праздника.

Он подчеркнул, что перед спецслужбами стоит ответственная задача по обеспечению тщательной защиты госграницы нашей страны в связи с вероятными вызовами, источниками которых являются тлеющие военные конфликты в соседних государствах: "Надо добиваться более эффективной защиты".

Путин заметил, что особенно внимательно сотрудники ФСБ и других органов должны выполнять работу по обеспечению информационной безопасности, противостоянию терроризму, экстремизму и коррупции.

Кроме того, лидер РФ добавил, что очень рассчитывает на профессионализм Службы внешней разведки в обнаружении и устранении потенциальных опасностей для России и регулярном мониторинге ситуации на международной арене.