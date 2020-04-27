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Путин указал на востребованность принимаемых в России законов

27 апреля 2020, 20:10  •  62 • Политика
Президент России Владимир Путин отметил востребованность законов, принимаемых российскими парламентариями. Соответствующее заявление он сделал в телеграмме, направленной 27 апреля по случаю Дня парламентаризма членам Совета Федерации, депутатам Госдумы и депутатам органов законодательной власти российских субъектов.
«С удовлетворением отмечу, что сегодня Совет Федерации, Государственная дума, органы законодательной власти регионов России играют огромную роль в решении ключевых задач, стоящих перед страной. Депутатами всех уровней принимаются необходимые, востребованные временем законы в области образования и просвещения, экологии и жилищной политики», — отмечается в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Также президент отметил необходимость объединения усилий всех ветвей власти в условиях пандемии с целью обеспечения здоровья и благополучия граждан, а также стабилизации экономики и социальной сферы.
27 апреля в стране отмечается День российского парламентаризма. Дата была установлена федеральным законом от 27 июня 2012 года. 27 апреля (по старому стилю) 1906 года начала работу первая Государственная дума Российской империи.

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