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Путин указал на важность готовности регионов бороться за каждую жизнь

28 апреля 2020, 21:10  •  47 • Политика
Важно, чтобы в каждом регионе России была готовность бороться за каждую жизнь. Об этом 28 апреля в ходе совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, важно не только создать резерв по койкам и запасам медикаментов, но и работать над ним в дальнейшем.
«Если у вас план по развертыванию коек выполнен, это не повод остановить работу, доложить о ее выполнении», — обратился Путин к главам регионов.
Наличие спецкоек — важнейшая задача, но должна эффективно работать вся система здравоохранения», — подчеркнул президент. Если медицинская система не справляется с потоком пациентов, то страдают люди и оказываются в больнице уже с осложнениями, добавил российский лидер.
По его словам, все звенья системы здравоохранения должны работать как отлаженные механизмы.
По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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