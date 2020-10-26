Путин указал на серьезную ошибку США

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Москва сделала предложение Вашингтону по ракетному договору

США свершили серьезную ошибку, решив выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Тем самым они повысили риск гонки ракетных вооружений. Но Москва готова снизить напряжение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подтвердил, что Россия сохраняет мораторий на развертывание РСМД наземного базирования, пока ее регионам не угрожают ракетные вооружения аналогичных классов американского производства. При этом Москва рассчитывает, что страны НАТО объявят аналогичный мораторий.

Москва предлагает партнерам подумать и о взаимных верификационных мерах, которые могли бы снять озабоченности в сфере РСМД. Так, со своей стороны, РФ готова отказаться от развертывания в европейской части страны ракет 9М729. Но пойдет она на это только при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Те же ракеты 9М729, которые не попали под ДРСМД и уже размещены в Калининградской области, могли бы проверить западные эксперты. Взамен российские специалисты должны быть допущены на объекты США и НАТО в Европе, где размещены комплексы "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, договоренности по РСМД могли бы распространяться не только на европейский, но и на Азиатско-Тихоокеанский регион, полагают в Москве. Страны должны прилагать больше усилий для укрепления региональной и глобальной стабильности и безопасности, подчеркнул Путин, отметив, что нынешняя напряженность по линии Россия-НАТО несет угрозу общей безопасности.

Ранее Кремль сделал предложение по СНВ-3, срок которого истекает через полгода, но не получил должного отклика в Вашингтоне.