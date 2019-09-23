Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новые правила перевозки детей: Медведев поручил оборудовать все экскурсионные ав...
Почему на учениях в Оренбургской области разбились сразу две боевые машины десан...
Воспитание детей отдали "смердящей" Бузовой? Милонов взбунтовался прот...
Кого «уберёт» Зеленский: Трампа или Байдена?
Главная / Политика

Путин указал на "вызов для всего человечества"

23 сентября 2019, 19:09  •  106 • Политика
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Второго международного форума онкологии и радиологии указал на "вызов для всего человечества", отметив, что таковыми являются "тяжёлые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний".
В Москве проходит Второй международный форум онкологии и радиологии. Его участников приветствовал президент России Владимир Путин, отметив, что подобные встречи коллег, врачей и учёных из разных стран становятся уже традиционными. Кроме того, как отметил глава государства, подобные форумы "имеют важнейшее практическое значение".
"Тяжёлые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний – сегодня это вызов для всего человечества", - подчеркнул также президент России.
Он особо подчеркнул, что для ответа на такой вызов требуется настоящий прорыв и "широкая международная кооперация, направленная на обмен лучшими клиническими практиками". Кроме того, для решения проблемы нужно искать нестандартные меры, созданные на основе междисциплинарного подхода, а также интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий".
Глава государства отметил, что "Россия открыта для такого партнёрства". Кроме того, он обратил внимание на то, что приоритетом государственной политики нашей страны становится "выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения".
Организаторы форума напомнили, что "онкологические заболевания сегодня, с одной стороны, потеряли ярлык неизлечимых болезней, а с другой – все еще находятся в списке самых страшных недугов человечества". И привели статистику. Судя по цифрам, в нашей стране "в год заболевание диагностируют у более 600 000 человек, и примерно половина из них – люди трудоспособного возраста". При этом ужасают и цифры смертности от онкологии: ежегодно от рака умирают более 300 000 наших соотечественников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
23 сентября 2019, 19:09
США создают для стран СНГ образ врага и уничтожают наши ценности - Нарышкин
23 сентября 2019, 19:09
Сценарий ядерной войны простой: США первыми уничтожат страны Балтии, не дожидаясь России - ученые
22 сентября 2019, 20:24
"Остудите горячие головы милитаристов": Шойгу назвал войну Украины с Россией "сумасшествием"
23 сентября 2019, 12:39
"Еще бы Роскомнадзор заткнул всех по списку!" В Сети откликнулись на новость о реестре распространителей фейк-ньюс
23 сентября 2019, 19:09
Песков подтвердил наличие вопросов у WADA к РУСАДА
23 сентября 2019, 19:09
Пушков назвал необходимостью массовое сокращение чиновников в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 сентября 2019, 23:12
Как просто оказалось опустить ЕС
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
23 сентября 2019, 01:28
Россия стремительно трезвеет. Это не всех устраивает
22 сентября 2019, 17:09
"Мова понад усе": Русскоговорящий сын Порошенко поставил семье ультиматум
17 сентября 2019, 16:54
Гробовое молчание и... аплодисменты: Слова Путина о русском Израиле встретили овациями
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
20 сентября 2019, 16:24
"Захватить Калининград и обменять его на Крым": Военный эксперт раскрыл назревший план США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.