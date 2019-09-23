Путин указал на "вызов для всего человечества"

В Москве проходит Второй международный форум онкологии и радиологии. Его участников приветствовал президент России Владимир Путин, отметив, что подобные встречи коллег, врачей и учёных из разных стран становятся уже традиционными. Кроме того, как отметил глава государства, подобные форумы "имеют важнейшее практическое значение".

"Тяжёлые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний – сегодня это вызов для всего человечества", - подчеркнул также президент России.

Он особо подчеркнул, что для ответа на такой вызов требуется настоящий прорыв и "широкая международная кооперация, направленная на обмен лучшими клиническими практиками". Кроме того, для решения проблемы нужно искать нестандартные меры, созданные на основе междисциплинарного подхода, а также интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий".

Глава государства отметил, что "Россия открыта для такого партнёрства". Кроме того, он обратил внимание на то, что приоритетом государственной политики нашей страны становится "выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения".

Организаторы форума напомнили, что "онкологические заболевания сегодня, с одной стороны, потеряли ярлык неизлечимых болезней, а с другой – все еще находятся в списке самых страшных недугов человечества". И привели статистику. Судя по цифрам, в нашей стране "в год заболевание диагностируют у более 600 000 человек, и примерно половина из них – люди трудоспособного возраста". При этом ужасают и цифры смертности от онкологии: ежегодно от рака умирают более 300 000 наших соотечественников.