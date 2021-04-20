Путин указал на проблему, перед которой бессильна любая страна

Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему, перед которой бессильна любая страна. Он подчеркнул, что "даже самое развитое государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку".

Пандемия коронавируса очень чётко вскрыла одну проблему, перед которой оказалась бессильна любая страна. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в своём обращении к участникам и организаторам международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".

В частности, глава государства заметил, что масштабное распространение пандемии коронавируса как раз "наглядно подтверждает, что ни одно - даже самое развитое - государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнёрами".

Текст обращения обнародован на официальном сайте Кремля. В нём же Путин также пояснил, что поднятые экспертами во время данной конференции проблемы, для всего человечества имеют особое значения. Кроме того, решить эти насущные вопросы можно только при условии объединения усилий учёных и врачей со всего мира.

При этом глава государства не преминул напомнить и об успехах отечественной науки и медицины, которая накопила огромный опыт борьбы не только с COVID, но и со множеством других особо опасных инфекций. Среди последних корь, чума, лихорадка Эбола, грипп.