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Путин указал на очевидные провокации НАТО: "Как бы сказать помягче…"

18 ноября 2021, 18:05  •  131 • В мире
Президент России Владимир Путин отметил, что в районе Чёрного моря силы НАТО проводят полёты своих бомбардировщиков, что выходит за все рамки.
Силы НАТО в районе Чёрного моря ведут себя чрезвычайно нагло. Как выразился в ходе выступления президент России Владимир Путин, последние действия авиации альянса выходят за всякие рамки.
"На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики", - объяснил он.
Глава государства указал, что данные боевые самолёты несут серьёзное вооружение, что, очевидно, не может не беспокоить Россию.
"Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнёры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, очень поверхностно относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях", - указал Путин.
Он также подчеркнул, что России не нужны конфликты на западных рубежах. При этом нельзя не замечать, сказал Путин, что число конфликтов в мире нарастает.
"К сожалению, количество [региональных] конфликтов, кризисных ситуаций в мире множится, требует всё большего внимания и оперативного реагирования", - сказал он.

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