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Путин указал на необходимость обеспечения финансирования инвестпланов

12 февраля 2020, 23:24  •  72 • Политика
Все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием. Об этом в среду, 12 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в Кремле.
По его словам, общая задача властей страны сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост России с учетом факторов внешних вызовов и рисков. По его словам, накопленные резервы гарантируют запас прочности финансовой системы страны, отмечается в сообщении на сайте Кремля.
«В этой связи основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — сказал он.
В январе Путин отметил, что власти страны будут вести работу над повышением реальных доходов населения. По словам президента, экономика России выросла практически в два раза, также выросли доходы населения.
Глава государства уточнил, что у государства есть планы по развитию национальных проектов, а также по достижению национальных целей развития.

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