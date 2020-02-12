Путин указал на необходимость обеспечения финансирования инвестпланов

Все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием. Об этом в среду, 12 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в Кремле.

По его словам, общая задача властей страны сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост России с учетом факторов внешних вызовов и рисков. По его словам, накопленные резервы гарантируют запас прочности финансовой системы страны, отмечается в сообщении на сайте Кремля.

«В этой связи основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — сказал он.

В январе Путин отметил, что власти страны будут вести работу над повышением реальных доходов населения. По словам президента, экономика России выросла практически в два раза, также выросли доходы населения.

Глава государства уточнил, что у государства есть планы по развитию национальных проектов, а также по достижению национальных целей развития.