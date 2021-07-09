Путин указал на необходимость новаторских идей молодежи для движения РФ вперед

Новаторские предложения молодежи необходимы для движения России вперед. Об этом президент страны Владимир Путин заявил 8 июля на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» в формате видеоконференции.

«Неслучайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине XXI века», — сказал глава государства.

Приветствуя финалистов конкурса, Путин отметил, что обязательно поговорит с ними об их проектах и достижениях. По словам президента, в этом году в «Большой перемене» приняли участие 2,5 млн школьников и студентов.

Как отметил глава государства, «Большая перемена» помогла участникам проявить себя, свои таланты.

«И девиз конкурса очень точно передает его уникальность, особое отношение к детям: здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные и даже абсолютно неожиданные идеи», — добавил он.

1 июня Путин поприветствовал участников и гостей конкурса «Большая перемена», поздравил школьников, их родителей и учителей с Международным днем защиты детей. По его словам, конкурс стал настоящим сообществом единомышленников.

3 июня первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что на участие во всероссийском конкурсе поступило около 2,3 млн заявок от школьников и студентов колледжей.

«Большая перемена» — всероссийский конкурс для учеников с 5-го по 10-й класс. Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр», соорганизатором является Российское движение школьников.