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Путин указал на доверительные отношения с Си Цзиньпином

23 декабря 2021, 18:15  •  24 • Политика
Отношения России и Китая находятся на высоком уровне. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
«Действительно, отношения между Россией и Китаем сложились, как я их и охарактеризовал [во время встречи с Си Цзиньпином]. Если заметили, мы с председателем общаемся как друзья, называем «друг» — «друг», такие отношения помогают выстраивать деловые отношения», — сказал президент.
Пекин и Москва развивают отношения, торговый оборот между странами превысил $100 млрд, и он выше допандемийного уровня. Государства сотрудничают в энергетике, атомной энергетике, космосе, по гуманитарным сферам, безопасности, организовываем годы науки, культуры, отметил Путин.
«Китайская армия оснащается самыми передовыми системами оружия, мы вместе разрабатываем высокотехнологичные виды вооружения», — добавил президент.
Проводятся совместные учения, военные игры, совместное патрулирование в море и воздухе. Эта работа идет сторонам на пользу, заключил российский лидер.
Ранее, в декабре, лидеры России и Китая провели переговоры в режиме видеосвязи. В открытой части беседы Путин заявил, что организованный диалог позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, которые российский лидер назвал образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.
Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.
Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.
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