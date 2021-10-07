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Путин указал на борьбу ЕС за углеродную нейтральность за счет России

07 октября 2021, 02:50  •  55 • Политика
Европейцы пытаются бороться за углеродную нейтральность за счет России, но сторонам нужно выстраивать диалог. Об этом 6 октября заявил РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию энергетики.
«Как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в Федеративной Республике, в части угольной генерации в два раз больше, чем в России?» — задался вопросом российский лидер. По его словам, оказалось, что это возможно, но Евросоюз в целом хочет это делать за чужой счет, за счет России.
Российский лидер выразил надежду на то, что необходимый в таком случае диалог выстроят с учетом интересов всех сторон на энергетическом рынке мира.
Также в ходе совещания Путин допустил, что предложение по природному газу на бирже можно увеличить, но в Санкт-Петербурге, а не на спотовых торгах в Европе. Спекулятивный ажиотаж России не нужен.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен на газ в Европе связан со многими факторами, но только непрофессионалы могут видеть в этом вину Москвы. Россия выполняла, выполняет и самым тщательным образом будет выполнять все взятые на себя обязательства по существующим контрактам, добавил представитель Кремля.
Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, одной из причин кризиса на энергетическом рынке Европе стали ошибки в действиях Еврокомиссии. По его словам, Евросоюз должен изменить некоторые «зеленые» нормы, иначе все страны будут страдать.
В этот же день цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, однако позже она спустилась на $600 за 1 тыс. куб м. Представитель ЕК Дана Спинант сообщила, что ЕК 13 октября представит пакет мер по реагированию на рост цен на энергию в Евросоюзе.
5 октября Путин заявил, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникла настоящая истерика и неразбериха. Он также указал на то, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным. По словам главы государства, у России есть для этого все возможности.
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