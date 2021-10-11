Путин указал Меркель и Макрону на уклоняющегося от минских соглашений Зеленского

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В Кремле выразили озабоченность пробуксовкой в разрешении внутриукраинского кризиса

Президент России Владимир Путин указал французскому коллеге Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на тот факт, что действующие власти Украины во главе с лидером Владимиром Зеленским уклоняются от выполнения обязательств по "минским соглашениям" и договоренностям саммитов нормандского формата в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров между главами Франции, Германии и РФ.

Таким образом, Меркель и Макрон выполнили свое обещание, которое они ранее сегодня дали Зеленскому, переговорить с Путиным о возможности проведения саммита глав "нормандской четверки". Ответ из Москвы прилетел почти мгновенно.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования", – следует из релиза пресс-службы Кремля.

При этом стороны подчеркнули заинтересованность и дальше координировать усилия Москвы, Берлина и Парижа в нормандском формате.

Отмечается, что Путин "дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств" по Минску-2, так и договоренностей, которые были достигнуты "четверкой" на предыдущих саммитах, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года.

Лидеры поручили главам дипведомств "вести дело" по подготовке встречи в нормандском формате на своем уровне и изучать предпосылки к "возможной организации в случае целесообразности" и саммита "четверки".

