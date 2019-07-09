Путин указал Грузии на пробелы в знании истории

Президент России Владимир Путин уверен, что сегодняшним властям Грузии пристало хорошо знать собственную историю, а именно, "историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии". В противном случае отношения наладить не удастся. Впрочем, совет будет верным, "если они хотят наладить с ними отношения", добавил президент России.

"Антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии", - подчеркнул президент России.

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