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Путин указал Грузии на пробелы в знании истории

09 июля 2019, 16:39  •  139 • Политика
Президент России Владимир Путин в своем комментарии о спорах вокруг Абхазии и Южной Осетии указал Грузии на пробелы в знании истории.
Президент России Владимир Путин уверен, что сегодняшним властям Грузии пристало хорошо знать собственную историю, а именно, "историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии". В противном случае отношения наладить не удастся. Впрочем, совет будет верным, "если они хотят наладить с ними отношения", добавил президент России.
"Антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии", - подчеркнул президент России.
Новость дополняется.

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