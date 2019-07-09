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Путин указал Грузии на пробелы в знании истории
09 июля 2019, 16:39 • 139 • Политика
Президент России Владимир Путин в своем комментарии о спорах вокруг Абхазии и Южной Осетии указал Грузии на пробелы в знании истории.
Президент России Владимир Путин уверен, что сегодняшним властям Грузии пристало хорошо знать собственную историю, а именно, "историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии". В противном случае отношения наладить не удастся. Впрочем, совет будет верным, "если они хотят наладить с ними отношения", добавил президент России.
"Антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии", - подчеркнул президент России.
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