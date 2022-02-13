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Путин указал Байдену на деструктивную линию Киева по Минским соглашениям

13 февраля 2022, 01:55  •  86 • Политика
Президент России Владимир Путин на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом отметил деструктивную линию Киева по Минским соглашениям. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Не менее подробно Путин осветил деструктивную линию украинских властей на саботаж Минских соглашений. Со стороны Запада не осуществляется должного нажима, чтобы Киев выполнял обязательства. Президент обратил внимание на милитаризацию Украины. В целом же президенты условились что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и будут учтены в реакции, которая будет доведена до общественности», — указал Ушаков.
Он также подчеркнул, что Вашингтон раздувает истерию вокруг якобы планируемого «вторжения» на Украину России и в то же время накачивает Киев оружием. В целом Ушаков охарактеризовал прошедший разговор как деловой. По его словам, глава Белого дома подчеркнул, что «нужно делать всё возможное, чтобы исключить худший сценарий вокруг Украины», и предложил несколько путей для этого.
В Белом доме подчеркнули, что в ходе беседы Байден заявил: США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с Россией. Кроме этого, американский президент указал, что РФ столкнется с ощутимыми последствиями, если «нападет на Украину».
Разговор лидеров двух стран продолжался больше часа по защищенной связи. Он закончился в 12:06 по времени Восточного побережья США (20:06 мск).
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