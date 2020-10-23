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Путин угрожающий: Политолог считала жёсткие фразы президента о похоронах

23 октября 2020, 13:25  •  166 • Политика
Политолог и публицист Наталия Елисеева, комментируя заявления президента России Владимира Путина на "Валдае", в том числе и о простуде на похоронах, отметила возникшее у неё ощущение, что глава государства угрожал. "Все жёсткие фразы были выверены", - считала слова Путина эксперт.
Накануне во время выступления по видеосвязи на Валдайском форуме президент России Владимир Путин вновь высказал несколько весьма жёстких фраз. В том числе одной фразой, тут же разошедшейся по сети на мемы, обратился к противникам нашей страны, мечтающим о падении России.
"Хочу сказать тем, кто ещё ждёт постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах", - заметил президент.
Политолог и публицист Наталия Елисеева в интервью телеканалу "360" просчитала сказанные главой государства на "Валдае" жёсткие фразы, заверив, что все они "были выверены" и "были сказаны специально".
При этом эксперт обратила внимание на тон, которым они были сказаны, и то ощущение, которое они вызвали у неё самой. По мнению политолога, подача слов в выступлении главы государства поменялась с резкой на угрожающую.
"Если раньше высказывания были конкретно резкие, некоторые даже удивляли, - обратила внимание Елисеева, - то здесь его тон не менялся, но складывалось ощущение, что он угрожал".

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