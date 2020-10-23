Путин угрожающий: Политолог считала жёсткие фразы президента о похоронах

Накануне во время выступления по видеосвязи на Валдайском форуме президент России Владимир Путин вновь высказал несколько весьма жёстких фраз. В том числе одной фразой, тут же разошедшейся по сети на мемы, обратился к противникам нашей страны, мечтающим о падении России.

"Хочу сказать тем, кто ещё ждёт постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах", - заметил президент.

Политолог и публицист Наталия Елисеева в интервью телеканалу "360" просчитала сказанные главой государства на "Валдае" жёсткие фразы, заверив, что все они "были выверены" и "были сказаны специально".

При этом эксперт обратила внимание на тон, которым они были сказаны, и то ощущение, которое они вызвали у неё самой. По мнению политолога, подача слов в выступлении главы государства поменялась с резкой на угрожающую.

"Если раньше высказывания были конкретно резкие, некоторые даже удивляли, - обратила внимание Елисеева, - то здесь его тон не менялся, но складывалось ощущение, что он угрожал".