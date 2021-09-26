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Путин угомонил поссорившихся во время заседания Жириновского и Миронова - видео

26 сентября 2021, 19:55  •  161 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент стал неожиданным свидетелем обмена колкостями
Во время встречи с лидерам думских фракций Владимиру Путину пришлось словестно разнимать разгорячившихся представителей враждующих партий. Глава России стал невольным свидетелем перепалки между Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым. 
В ожидании начала заседания лидеры фракций начали закидывать друг друга угрозами. Президент в этот момент к конференции еще не подключился.
"Хорошо смеется тот, кто смеетя последним", – заявил Миронов Жириновскому. 
"Последним перед арестом, в камеру идет последний", – парировал глава ЛДПР.
В этот момент к беседе подключился Владимир Путин, который занял место в своем кабинете. Российский лидер решил успокоить обстановку, переведя ее на более оптимистичный лад.
"Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший", – заметил президент.
В ответ Жириновский попросил Путина дать ему побольше времени на выступление, чтобы представители других партий послушали и набрались опыта. 
Кадры показали в передаче "Москва. Кремль. Путин", отрывок приводит "Взгляд". 

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