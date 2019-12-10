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Путин: убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы
10 декабря 2019, 03:39 • 68 • Политика
ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Убитый в августе этого года в Берлине гражданин Грузии являлся одним из организаторов взрывов в московском метро. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате".
"Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - указал глава государства.
Путин напомнил, что убитый принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске. "Это боевик, очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек", - сказал он.
"Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все что угодно", - подчеркнул российский лидер.
О высылке дипломатов РФ из Германии
Взаимная высылка дипломатов России и Германии в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине не приведет к кризису в российско-германских отношениях, отметил Путин.
"Я полагаю, что на основе только предварительных соображений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому [убийству гражданина Грузии в Берлине] никакого отношения, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Вы спросили об ответных мерах. Существуют просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях. Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших".
"Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что здесь должен возникнуть какой-то кризис", - указал Путин. Он добавил, что российская сторона будет делать все, чтобы помочь германским коллегам в расследовании убийства.
40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, им стал 49-летний гражданин России.
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