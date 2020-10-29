Путин: у России нет возможности идти с протянутой рукой по миру

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Это у Старого Света есть "добрая тетушка" - Германия, которая одалживает деньги

У России нет возможности ходить с протянутой рукой по миру, как это могут сделать европейцы, если вдруг бюджет страны не справится со своими соцобязательствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Так он отметил на вопрос о методах денежно-кредитной политики в РФ. По его словам, в Старом Свете есть "строгая, но добрая тетушка", у которой всегда можно попросить финансовой помощи. Путин уточнил, что таковой является Германия.



"Если растет инфляция, то растут цены. А нужно же обеспечивать социальные обязательства государства. Это означает, что дефицит бюджета будет дальше расти. ...Нам не к кому идти с протянутой рукой. Вот в чем разница заключается", – цитирует РИА "Новости" главу государства.

Он добавил, что власти не устраивает ситуация с бедностью. При этом отметил снижение его уровня более чем в два раза за последние 20 лет. И само качество жизни граждан РФ на сегодняшний момент значительно отличается по сравнению с 2000 годом.

Также Путин прогнозирует падение экономики, однако считает, что оно будет гораздо меньше, чем в других странах. В текущем году спад будет на уровне 4%, в 2021-ом -порядка 4,2%. Одновременно президент выразил уверенность, что через год в России можно ожидать экономического роста, сообщает "РГ".

Ранее на форуме глава государства рассказал, каким образом коронавирус повлиял на жизнь в стране, в том числе на сферу экономики, в первую очередь на отрасли малого бизнеса.

