Путин требует защитить границу РФ от террористов и нелегальных мигрантов

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей защиту границы РФ от террористов, нелегальной миграции и наркотрафика.

"Прежде всего необходимо использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся приграничной безопасности", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности. Он уточнил, что "речь идет о надежной защите нашей территории от террористов и экстремистов, от транснациональной, трансграничной преступности, об активной работе по пресечению каналов наркотрафика, нелегальной миграции, контрабанды материальных и культурных ценностей, стратегического сырья и биоресурсов".

"Очевидно, что результат здесь прямо зависит от четкой и эффективной координации, от согласованных действий всех структур и служб как работающих непосредственно на границе, так и в целом отвечающих за безопасность государства и наших граждан", - подчеркнул президент.

Путин констатировал, что "ситуация меняется, причем, меняется быстро и постоянно, и в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи". "Так, вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах со всеми вытекающими последствиями - военно-политической нестабильностью, ростом контрабанды и преступности, острыми гуманитарными проблемами", - перечислил российский лидер.

По его мнению, "в этих условиях ключевая задача - обеспечить надежную охрану и защиту наших рубежей, быстро и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы". "При этом мы должны последовательно идти курсом на повышение открытости нашей страны, российская граница должна оставаться хорошо защищенной и при этом быть максимально прозрачной для всех, кто пересекает ее законно и с добрыми намерениями", - указал Путин. Он отметил: "Вижу в этом важнейший фактор, который определяет образ страны в мире, качество делового климата и национальной юрисдикции, создает новые возможности для экономического, гуманитарного, приграничного сотрудничества, для продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Президент сказал, что "все эти подходы нашли отражение в проекте Основ государственной приграничной политики", который рассматривается на нынешнем заседании.

"Действующие сегодня Основы пограничной политики были приняты в 1996 году, - заявил он. - Очевидно, что они нуждаются в серьезной актуализации, учитывая меняющуюся ситуацию в мире и кардинально возросшие возможности России и ту большую работу, которая уже была проведена".

"Граница была и остается важнейшим атрибутом государственности, передовым рубежом обеспечения безопасности страны, - подчеркнул Путин. - Наши действия, планы в этой сфере должны быть выверенными и эффективными, соответствовать современным и перспективным вызовам и задачам национального развития".

Глава государства заявил, что за прошедшие годы была сформирована нормативно-правовая база в этой сфере, на принципах взаимного уважения было проведено международно-правовое оформление границы с сопредельными государствами. С 2000-х годов был модернизирован целый ряд сложных участков границы, в том числе на Северном Кавказе, в Арктике и на Дальнем Востоке. "Важным шагом стала оптимизация структуры и состава федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации пограничной политики, а также пограничных органов", - добавил президент.

Путин отметил, что укомплектованность пограничных подразделений вооружениями и техникой доведена до 80%, а доля современных образцов выросла с 10% в 2003 году до 54% в 2017 году. "В целом принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных районах, снизить риск проникновения на нашу территорию международных террористов, экстремистов, повысить эффективность борьбы с трансграничной преступностью", - констатировал он.

Президент России считает необходимым создать целостную систему обеспечения безопасности на внешних рубежах РФ вместе с соседними государствами.

"Необходимо последовательно развивать двустороннее и многостороннее пограничное сотрудничество, опираясь на тот потенциал, который был накоплен здесь за предыдущие годы", - поставил глава государства задачу на заседании. По его мнению, "при этом важно добиваться отлаженного и четкого взаимодействия пограничных структур, предлагать новые формы партнерства, прежде всего, с нашими коллегами по ОДКБ, ШОС, Евразийскому экономическому союзу".

Путин подчеркнул, что "речь должна идти о самом широком сотрудничестве - от взаимного обмена информацией до проведения совместных операций, а в перспективе - о создании целостной системы обеспечения приграничной безопасности и стабильности на внешних рубежах объединений, которые формируют наши страны".

"При этом нужно постепенно снимать избыточные барьеры и на внутренних границах в рамках интеграционных объединений", - указал президент. Он уточнил, что "делать это нужно аккуратно, не в ущерб интересам страны, нашего бизнеса и безопасности граждан Российской Федерации".

Президент РФ призвал продолжать работу по разграничению внешних границ континентального шельфа РФ, руководствуясь национальными интересами.

"Важно продолжить последовательную кропотливую работу по международно-правовому оформлению государственной границы и разграничению морских пространств, в том числе внешней границы континентального шельфа России. Действовать здесь нужно основательно, аргументированно, твердо отстаивая наши национальные интересы", - сказал глава государства.

Путин напомнил, что у России уже есть успешный опыт решения подобных задач. "Имею ввиду международное признание в 2014 году прав России на часть Охотского моря, которая ранее считалось открытой", - сказал глава государства.

Президент потребовал проанализировать причины низких темпов строительства и реконструкции пунктов пропуска через границу.

"Обращаю внимание, что пока темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска остаются низкими, уже построенные объекты долго не вводятся в эксплуатацию, а сроки развертывания автоматизированных комплексов, других современных технических средств часто затягиваются и переносятся, - сказал он. - Нужно выявить проблемные места и принять исчерпывающие меры для их устранения".

Путин отметил, что по данным органов прокуратуры, выделенные на обустройство границы бюджетные средства далеко не всегда расходуются эффективно. Он попросил проанализировать ход выполнения ФЦП "Государственная граница РФ" на 2012-2021 годы. Глава государства обратил внимание, что в целом эта программа нуждается в корректировке с учетом принятия новых основ пограничной политики.

Российский лидер отметил, что развитие погранинфраструктуры должно вестись с использование передовой технической базы и лучших современных практик, включая автоматизированный контроль и мониторинг обстановки, оснащение и порядок работы пунктов пропуска через госграницу. "Новейшее оборудование, средства связи и цифровые технологии, интегрированные базы данных ведомств - все это должно создавать максимально удобные и комфортные условия для граждан, для российского и иностранного бизнеса, для развития встречных торговых, туристических потоков, для повышения конкурентоспособности отечественного экспорта и транзитных маршрутов", - считает Путин.

В качестве приоритетного шага глава государства призвал настраивать и вводить интеграционную систему пропуска через границу товаров и транспорта в формате одного окна и одной остановки. По его мнению, это все является конкретными, практическими шагами, которые должны повысить скорость перемещения грузов по российской территории и укрепить позиции России, как одного из крупнейших логистических узлов глобального уровня.