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Путин, Трамп, Орбан: Вице-премьер Италии Сальвини назвал, кто из мировых лидеров достоин уважения
04 августа 2019, 13:24 • 118 • Политика
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал главу России Владимира Путина великим президентом. Также, по его мнению, уважения заслуживают президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава МВД Италии и вице-премьер страны Маттео Сальвини назвал президента России Владимира Путина выдающимся лидером и пообещал наладить отношения между Римом и Москвой. Об этом пишет итальянское информагентство Ansa.
Он добавил, что будет прилагать все силы и работать над тем, чтобы вернуть Италию к хорошим отношениям с Россией. Также вице-премьер признался, кто из мировых лидеров, по его мнению, также заслуживает большого уважения. Среди названых имен были президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Напомним, что после выборов в Италии 2018 года к власти пришли консервативные и пророссийски настроенные политические силы. В итальянском правительстве не скрывают, что их цель - снятие с России европейских санкций, которые не приносят ничего, кроме вреда экономике Италии. А в начале июля президент России лично посетил Италию, где провел переговоры с высшим руководством страны.
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