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Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху

01 октября 2020, 17:00  •  117 • Политика
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно
Лидеры России, США и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, осудив вооруженную эскалацию в регионе и призвав к прекращению боевых действий. Документ опубликован на сайте Кремля в четверг, 1 октября.
"Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта", – говорится в заявлении руководителей трех государств.
Москва, Вашингтон и Париж призвали стороны конфликта к прекращению боевых действий, а руководство Армении и Азербайджана немедленно "взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий" начать переговоры об урегулированию ситуации при содействии представителей Минской группы ОБСЕ.
Путин, Трамп и Макрон также выразили соболезнования семьям погибших и раненых.
Заявление лидеров Франции, России и США резко раскритиковал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что эти страны не смогли решить вопрос с Карабахом за 30 лет, а сегодня пытаются "найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо".
По словам турка, проблему можно урегулировать лишь одним способом, т.е. "оккупанты должны покинуть эти территории". Он отметил, что разговаривал по данной проблеме с лидерами РФ, Франции и Штатов, но "результата нет".
"Наши братья не могут вернуться на свою землю. А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно "отрезать пуповину", – цитирует РИА "Новости" Эрдогана.
Напомним, бои в Арцахе (НКР) разгорелись 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в возобновлении огня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что не намерен вести переговоры с премьером Армении Николо Пашиняном, поскольку тот публично объявил Карабах армянской территорией. В свою очередь Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в том, что она использует турецких и сирийских наемников и боевую авиацию Анкары в конфликте в Арцахе.

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