Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки Колорадского Таракана. Сказка, которую лучше не читать на ночь
"Эту горькую пилюлю придётся проглотить": Рожин о том, за чей счёт &qu...
"Он даже не понимает, что происходит!": Иностранцев взбесило молчание ...
"Сирия потеряна": В США призвали "спасти" Ливан от России в ...
Главная / Политика

Путин тоже tamam: Что зашифровано на передовицах турецких газет

23 октября 2019, 20:39  •  21 • Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Тема стала центральной для турецких СМИ. Однако каждое издание сделало акцент на определённом аспекте соглашения лидеров.
Президент России Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии. Новость украсила первые полосы почти всех турецких изданий.
Так издание Sözcü вышло с интересным заголовком "Путин тоже tamam / Ранее Анкара смогла убедить в создании "зоны безопасности" Трампа...". Tamam можно перевести с турецкого, как "хорошо" или общее выражение согласия. То есть заголовок звучит в переведе "Путин тоже согласен...".
Газета Cumhuriyet обращает внимание на то, что Путин фактически примирил Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом. Заголовок издания гласит "Бок о бок с Асадом / Путин и Эрдоган пришли к соглашению в Сочи. YPG уходят. Сирийская армия разместится вдоль границы".
В это время Sabah уделяет больше внимания тому, что вооружённые отряды сирийских курдов покинут территорию, прилегающую к турецкой границе. Заголовок издания звучит как "Террористический коридор похоронили в прошлом / Эрдоган и Путин на исторической встрече обнародовали "Сочинский меморандум": в течение 150 часов YPG/РПК уйдут также и с запада реки Евфрат на 30 км от турецких границ".
Наконец, газеты Milliyet, Star и Ortadoğu отмечают исторический и судьбоносный характер договорённости Анкары и Москвы. Их заголовки гласят "Исторический договор", "Историческое соглашение по безопасной зоне" и "Историческая победа / После США и Россия согласилась с операцией "Источник мира".
"Спустя годы вновь Аданское соглашение / Россия настойчиво напоминала о договоре с Дамаском, в результате переговоров в Сочи стороны договорились об "Аданском соглашении", - пишет издание Evrensel.
"Мирный договор Турция - Россия - Сирия / Смертельный удар по сепаратистским действиям США", - сообщает Aydınlık
"Спор по Манбиджу и Телль-Рифату закрыт / Историческое событие решилось в пользу Турции", - радуется Diriliş Postası.
Напомним, что в ходе шестичасовых переговоров один на один Путин и Эрдоган достигли соглашения по прекращению турецкой военной операции на севере Сирии. Согласно договоренности, Турция прекращает военные действия, а Россия и Сирия вводят в приграничную зону свою военную полицию и выводят оттуда все курдские вооружённые формирования.
Фото: скриншот Telegram-канал "Повестка дня Турции"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 17:24
"Сирия потеряна": В США призвали "спасти" Ливан от России в обмен на его энергетику
23 октября 2019, 17:24
Заявление Кремля. Главное: США бросили курдов под каток турецкой армии
22 октября 2019, 23:09
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
23 октября 2019, 04:24
Братство кольца: ЕАЭС разработает единые стандарты в ювелирной сфере
23 октября 2019, 07:39
Путин и Эрдоган спасли Сирию от "Источника мира": Главное о "судьбоносной" встрече лидеров России и Турции
23 октября 2019, 10:54
Настоящий кибертерроризм: В Facebook уже обвинили Россию во "вмешательстве" в выборы-2020
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 ча...
23 октября 2019, 04:24
Судьбоносный документ: Озвучен полный текст подписанного Путиным и Эрдоганом меморанд...
23 октября 2019, 07:39
Блогер расшифровал тайное послание, которое музыкальная пластинка хранила 35 лет
23 октября 2019, 04:24
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дел...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2019, 10:09
"Старина Фрейд поставил бы диагноз": Американцы оставили российским солдатам на базе в Сирии массу подарков и радость разведке
18 октября 2019, 07:24
"От нас - один залп, ну а Прибалтика пусть стирает носки солдатам США": Эксперт о мгновенной реакции Шойгу
20 октября 2019, 21:09
Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии
17 октября 2019, 08:24
«Значительно увеличили потенциал»: в Польше заявили о возросшей мощи российской армии
18 октября 2019, 17:09
В пользу России? В деле MH17 появились "новые обстоятельства", и Европа "задергалась" - эксперт
16 октября 2019, 22:39
Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве
19 октября 2019, 02:39
Каталонский гнев: к чему могут привести массовые протесты в Барселоне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.