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Путин тоже tamam: Что зашифровано на передовицах турецких газет
23 октября 2019, 20:39 • 21 • Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Тема стала центральной для турецких СМИ. Однако каждое издание сделало акцент на определённом аспекте соглашения лидеров.
Президент России Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии. Новость украсила первые полосы почти всех турецких изданий.
Так издание Sözcü вышло с интересным заголовком "Путин тоже tamam / Ранее Анкара смогла убедить в создании "зоны безопасности" Трампа...". Tamam можно перевести с турецкого, как "хорошо" или общее выражение согласия. То есть заголовок звучит в переведе "Путин тоже согласен...".
Газета Cumhuriyet обращает внимание на то, что Путин фактически примирил Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом. Заголовок издания гласит "Бок о бок с Асадом / Путин и Эрдоган пришли к соглашению в Сочи. YPG уходят. Сирийская армия разместится вдоль границы".
В это время Sabah уделяет больше внимания тому, что вооружённые отряды сирийских курдов покинут территорию, прилегающую к турецкой границе. Заголовок издания звучит как "Террористический коридор похоронили в прошлом / Эрдоган и Путин на исторической встрече обнародовали "Сочинский меморандум": в течение 150 часов YPG/РПК уйдут также и с запада реки Евфрат на 30 км от турецких границ".
Наконец, газеты Milliyet, Star и Ortadoğu отмечают исторический и судьбоносный характер договорённости Анкары и Москвы. Их заголовки гласят "Исторический договор", "Историческое соглашение по безопасной зоне" и "Историческая победа / После США и Россия согласилась с операцией "Источник мира".
Напомним, что в ходе шестичасовых переговоров один на один Путин и Эрдоган достигли соглашения по прекращению турецкой военной операции на севере Сирии. Согласно договоренности, Турция прекращает военные действия, а Россия и Сирия вводят в приграничную зону свою военную полицию и выводят оттуда все курдские вооружённые формирования.
Фото: скриншот Telegram-канал "Повестка дня Турции"
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