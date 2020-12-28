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Путин теряет связь с реальностью? Немецкой обиженке загнули пальцы

28 декабря 2020, 21:50  •  251 • Политика
Некий автор из Deutsche Welle обнародовал "обиженный" материал о положении дел в России. Особое внимание привлекло заявление о том, что Путин "теряет связь с реальностью" - "обиженке" напомнили, сколько раз уже в западной прессе публиковалась эта "неубиваемая фраза".
Шеф-редактор "РИА Новости" Виктор Мараховский у себя в Facebook поделился небезынтересной находкой. Он прочёл статью на портале DW с советами о том, как быть с Россией. Написал её некий "специалист" по нашей стране, поэтому в тексте нет ничего нового: мол, Россия слабеет, её модернизация провалилась, мозги и капиталы утекают, а инвестиции не притекают, население нищает...
При этом автор не отрицает, что Запад тоже пострадал от пандемии, но он восстановится гораздо быстрее, потому что "мировая вера в их экономики останется крепкой".
Мараховский остроумно подметил, что наши "уважаемые враги" десятилетиями из всех утюгов гипнотизируют мир своими "самосбывающимися пророчествами". Поэтому то, о чём пишет "профессиональный нелюбитель страны", никого не удивляет и ни для кого не является чем-то новым.
Более того, под словами этого "нелюбителя", уверен журналист, подпишутся очень многие наши соотечественники, которые, "обличая жалкую казённую пропаганду", считают, что помогают Родине.
Самого Мараховского в упомянутой статье DW больше всего восхитил "прекрасный обиженный оборот": "Россия изолирована, но не хочет этого признавать. Похоже, Путин утратил связь с реальностью".
Автор напомнил "обиженке", что эту "совершенно неубиваемую фразу" западные СМИ без устали повторяют уже лет десять. "Кажется, я впервые прочёл её в 2011 году - и с тех пор В.В. Путин всё теряет и теряет связь", - отметил журналист и перечислил как минимум пять источников разных лет, в которых тоже говорилось о "конце путинской эпохи" и "отрыве российского президента от реальности".
"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как гибнет Россия, как катится в пропасть Америка и как Путин теряет связь с реальностью", - саркастически резюмировал Виктор Мараховский.

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