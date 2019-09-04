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Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди

04 сентября 2019, 08:24  •  101 • Политика

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Лидеры тепло приветствовали друг друга, обменялись рукопожатием и немного пообщались на причале. Они поднялись на катер "Ураган", на котором вместе отправились на судостроительную верфь "Звезда".

Моди ранее в среду прибыл в Россию с официальным визитом. Он примет участие в ВЭФ в качестве главного гостя, проведет переговоры с Путиным, а в четверг примет участие в пленарном заседании форума и посетит турнир по дзюдо.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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