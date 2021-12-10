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Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас

10 декабря 2021, 14:35  •  255 • Политика
Путин сумел очень искусно и грамотно, а главное, тайно и незаметно для Запада провести две исторические спецоперации - такое мнение высказал политолог Виктор Аксючиц. Он рассказал о деталях этих операций.
Президент России Владимир Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ США, внедрённых в правительство нашей страны в 1990-2000-х годах, а также о большой чистке кадров в правительстве, которую он провёл в то время.
"В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США", - откровенно признался Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Тот факт, что Запад в 1990-х действительно активно внедрял свои силы во все сферы нашего общества, подтвердил в беседе с Царьградом известный политолог и публицист Виктор Аксючиц.
"Были заключены правительством России всякого рода сделки, которые потом, опять же, Путиным были постепенно отменены, по разработке очень ценных месторождений. Отдавались целые территории, большие участки морей и океанов и так далее", - не стал скрывать эксперт.
Главной целью Путина, когда он пришёл к власти, было восстановить Россию и сделать её независимой, подчеркнул наш собеседник. И, самое главное, ему нужно было сделать это незаметно для наших "партнёров", и ему это удалось. "Он, помимо всего прочего, мастер спецопераций", - заметил Аксючиц.
Конечно, он понимал, что пока Россия слаба, нельзя действовать в открытую, нельзя действовать демонстративно, нельзя проявлять свою силу, надо всё делать именно в режиме спецоперации, исподволь, тайно. И это ему замечательно удалось. Две спецоперации просто глобальные и сверхисторические. Это присоединение Крыма и восстановление российской армии и ВПК,
- уточнил эксперт.

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