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Путин сыграл в игру "царь умирает": Хазин разоблачил план удара

18 ноября 2020, 20:15  •  109 • Политика
Гостем "Первого русского" стал экономист Михаил Хазин. В интервью Юрию Пронько он рассказал, что думает об интригах вокруг якобы болезни Владимира Путина и его скорого ухода. Об этом ранее писали и британские журналисты, а вторили им американские. Хазин полагает, что Путин сыграл в игру "царь умирает", и схема эта была много раз опробована и другими политиками.
Цель Владимира Путина - вывести элиты на чистую воду, полагает Михаил Хазин. А как это сделать? Только создав условия, где все поверят, что президент покидает свой пост. Причём очень и очень скоро. Именно созданием таких условий и внутренним противоборством элит Михаил Хазин и объясняет вбросы о болезни президента, допущенные Sun и Daily Mail ранее.
"Эта игра - а она потому и повторяется из века в век - для царя абсолютно беспроигрышна. В чём смысл? Царь умирает или теряет равновесие, показывает свою слабость, а сам делает нужные выводы. Точно так же президент США Дональд Трамп изображал, что не понимает, что происходит прямо перед выборами. В таких условиях кланы политические не могут не отреагировать".
Финансирующие эти кланы снизу приходят к своим протеже и говорят. Мол, "парень, сейчас тебя переиграют, давай, действуй!" Так и вскрываются те, кто хочет навредить первому лицу и занять своё место во властных структурах.
"И очень много вскрылось и на этот раз", - уверен Михаил Хазин.
Что будет дальше? Михаил Хазин считает, что Владимир Путин готовится нанести удар по элитам. И как только этот удар будет нанесён, произойдёт слом так называемой матрицы, которую навязали России ещё в 90-е. В бытность максимального влияния на Россию западных шефов.

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