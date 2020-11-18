Путин сыграл в игру "царь умирает": Хазин разоблачил план удара

Цель Владимира Путина - вывести элиты на чистую воду, полагает Михаил Хазин. А как это сделать? Только создав условия, где все поверят, что президент покидает свой пост. Причём очень и очень скоро. Именно созданием таких условий и внутренним противоборством элит Михаил Хазин и объясняет вбросы о болезни президента, допущенные Sun и Daily Mail ранее.

"Эта игра - а она потому и повторяется из века в век - для царя абсолютно беспроигрышна. В чём смысл? Царь умирает или теряет равновесие, показывает свою слабость, а сам делает нужные выводы. Точно так же президент США Дональд Трамп изображал, что не понимает, что происходит прямо перед выборами. В таких условиях кланы политические не могут не отреагировать".

Финансирующие эти кланы снизу приходят к своим протеже и говорят. Мол, "парень, сейчас тебя переиграют, давай, действуй!" Так и вскрываются те, кто хочет навредить первому лицу и занять своё место во властных структурах.

"И очень много вскрылось и на этот раз", - уверен Михаил Хазин.

Что будет дальше? Михаил Хазин считает, что Владимир Путин готовится нанести удар по элитам. И как только этот удар будет нанесён, произойдёт слом так называемой матрицы, которую навязали России ещё в 90-е. В бытность максимального влияния на Россию западных шефов.