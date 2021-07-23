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Путин сыграл на опережение: Что теперь делать японцам?

23 июля 2021, 17:45  •  205 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности "заинтриговал" японских бизнесменов фантастическими перспективами экономической деятельности на русских Курилах.
Глава государства поручил отправляющемуся в ближайшее время с рабочей поездкой в Сибирь и на Дальний Восток премьеру Михаилу Мишустину "особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах".
По словам Путина, Россия давно ведёт переговоры с японской стороной для создания необходимых условий участия в экономике Курил, и он обсуждал данный вопрос с председателем правительства Мишустиным, у которого есть "очень хорошие" предложения и наработки на этот счёт. Похоже, они сильно впечатлили президента, потому что носят, по его мнению, "абсолютно уникальный, беспрецедентный характер". Путин выразил надежду, что по завершении этой поездки и оценки ситуации на месте "мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем".
Действительно, фантастика. Неужели неожиданно намечается прорыв в решении курильской проблемы, которая уже сколько лет отравляет отношения между Россией и Японией, потерявшей все Курилы по итогам Второй мировой войны? Проблемы, которую пытались решить и при Хрущёве, и при Ельцине, и при Путине, не говоря уже обо всех японских премьерах минувших десятилетий, но так и не решили. Что ж, посмотрим. Лидер России политик очень серьёзный и осторожный, и если он так уверенно об этом говорит, значит, наверное, в Москве придумали что-то очень интересное и всерьёз рассчитывают, что японцам, как и русскому населению Курил, уже не заброшенному центральной властью, как в прошлом, это может понравиться.
И всё же скептицизм остаётся. Путин с Мишустиным, конечно, способны сделать японскому бизнесу в интересах развития этого отдалённого региона России уникальные предложения. Тут проблемы нет, проблема - в японцах. Поскольку их отношение к данной теме, во-первых, иррациональное, во-вторых, прежде всего, политическое. Без доходов от развития Курил, южную часть которых японцы считают своей территорией, они прекрасно проживут. Возвращение Южных Курил - это для Японии национальная идея, не настоящая, а эрзац-идея, конечно. Но тем не менее на меньшее, даже если это будет сулить относительно большие экономические выгоды, они вряд ли всё-таки согласятся. Ну а того, что они хотят - Южных Курил под японской юрисдикцией, - они от Путина, разумеется, не получат. Курильская проблема, увы, относится к числу нерешаемых. Если Путин сможет её каким-то иным, невероятным образом решить, это будет чудом из чудес.

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