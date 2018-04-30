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Путин: СВПД по иранской ядерной программе должен неукоснительно соблюдаться
30 апреля 2018, 22:54 • 78 • Политика
ТАСС, 30 апреля. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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