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Путин: СВПД по иранской ядерной программе должен неукоснительно соблюдаться

30 апреля 2018, 22:54  •  78 • Политика

ТАСС, 30 апреля. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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