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Путин своевременно рассмотрит вопрос об увольнении полицейских в связи с делом Голунова

11 июня 2019, 23:39  •  66 • Политика

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не уточнять сроки рассмотрения Владимиром Путиным ходатайства министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Ходатайство будет рассмотрено своевременно", - сказал Песков во вторник ТАСС, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия решения по этом вопросу.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что он будет ходатайствовать перед президентом РФ об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова - начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении Голунова, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Такое заявление министр сделал после того, как объявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

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