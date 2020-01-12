Путин сверил часы с Эрдоганом и Меркель: От Ливии до санкций против "Северного потока - 2"

Президент России Владимир Путин в субботу провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Центральной темой диалога стало урегулирование военно-политического конфликта на территории Ливии. Главы государств подчеркнули свою готовность всячески содействовать организации и проведению международной конференции в Берлине, участники которой займутся выработкой мирных решений.

Путин также проинформировал коллегу об итогах переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, на которых обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, а также санкции США против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

"Условлено находиться в постоянном контакте, в частности по ливийской и сирийской проблематике", - указано в заявлении.