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Путин станцевал с главой МИД Австрии и улетел к Меркель

18 августа 2018, 20:54  •  125 • Политика
Перед этим президент тепло попрощался с высокопоставленными австрийскими молодоженами.
Президент России Владимир Путин пустился в танец с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в субботу имела честь принять его в гости на своей свадьбе. После этого российский лидер покинул мероприятие.
Об этом сообщают австрийские СМИ. Как видно на опубликованных кадрах, глава России исполняет с Кнайсль танец, держа ее за руку.
Кроме того, появилось видео, на котором российский лидер тепло попрощался с молодоженами. После этого президент РФ уехал с мероприятия.
Теперь глава государства отправится в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как перед этим сообщал кабмин ФРГ, стороны будут обсуждать ситуацию на Украине и кризис в Сирии, а также поднимут и экономические темы.
Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

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