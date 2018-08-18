Путин станцевал с главой МИД Австрии и улетел к Меркель

Перед этим президент тепло попрощался с высокопоставленными австрийскими молодоженами.

Президент России Владимир Путин пустился в танец с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в субботу имела честь принять его в гости на своей свадьбе. После этого российский лидер покинул мероприятие.

Об этом сообщают австрийские СМИ. Как видно на опубликованных кадрах, глава России исполняет с Кнайсль танец, держа ее за руку.

Кроме того, появилось видео, на котором российский лидер тепло попрощался с молодоженами. После этого президент РФ уехал с мероприятия.

Теперь глава государства отправится в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как перед этим сообщал кабмин ФРГ, стороны будут обсуждать ситуацию на Украине и кризис в Сирии, а также поднимут и экономические темы.