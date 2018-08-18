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Путин станцевал с главой МИД Австрии и улетел к Меркель
18 августа 2018, 20:54 • 125 • Политика
Перед этим президент тепло попрощался с высокопоставленными австрийскими молодоженами.
Президент России Владимир Путин пустился в танец с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в субботу имела честь принять его в гости на своей свадьбе. После этого российский лидер покинул мероприятие.
Об этом сообщают австрийские СМИ. Как видно на опубликованных кадрах, глава России исполняет с Кнайсль танец, держа ее за руку.
Кроме того, появилось видео, на котором российский лидер тепло попрощался с молодоженами. После этого президент РФ уехал с мероприятия.
Теперь глава государства отправится в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как перед этим сообщал кабмин ФРГ, стороны будут обсуждать ситуацию на Украине и кризис в Сирии, а также поднимут и экономические темы.
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