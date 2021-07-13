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Путин стал кандидатом. Не Владимир

13 июля 2021, 23:55  •  39 • Политика
Роман Путин подал документы для выдвижения на выборы в Госдуму. Он будет избираться по 214-му одномандатному округу Санкт-Петербурга.
Двоюродный племянник президента России Владимира Путина и председатель партии "Россия без коррупции" Роман Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму. О подаче соответствующих документов сообщил его помощник.
Роман Путин является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента России. Он идёт на выборы по 214-му одномандатному округу Санкт-Петербурга. Соответствующие документы поданы ещё в понедельник, 12 июля.
Да, действительно, Роман Игоревич подал документы по 214-му округу Санкт-Петербурга 12 июля,
- подтвердил его помощник Максим Каменев.
Напомним, что изначально Роман Путин был председателем партии "Народ против коррупции", однако в ноябре прошлого года Верховный суд по требованию Минюста ликвидировал партию. В декабре того же года Роман Путин создал новую партию под названием "Россия против коррупции".

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