Путин стал кандидатом. Не Владимир

Роман Путин подал документы для выдвижения на выборы в Госдуму. Он будет избираться по 214-му одномандатному округу Санкт-Петербурга.

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина и председатель партии "Россия без коррупции" Роман Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму. О подаче соответствующих документов сообщил его помощник.

Роман Путин является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента России. Он идёт на выборы по 214-му одномандатному округу Санкт-Петербурга. Соответствующие документы поданы ещё в понедельник, 12 июля.

Да, действительно, Роман Игоревич подал документы по 214-му округу Санкт-Петербурга 12 июля,

- подтвердил его помощник Максим Каменев.

Напомним, что изначально Роман Путин был председателем партии "Народ против коррупции", однако в ноябре прошлого года Верховный суд по требованию Минюста ликвидировал партию. В декабре того же года Роман Путин создал новую партию под названием "Россия против коррупции".