Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор

Правительство нашими деньгами финансировало американскую экономику

Константин Малофеев: Послание президента России Федеральному собранию было историческим. И хоть я и не люблю это слово, но раз уже его так стали называть, революционным. Потому что мы прекратили быть либеральным государством, а стали социальным. Либералы копили эту кубышку — семь триллионов рублей — и гордились этим. В то время, когда население у нас живёт в бараках, и у людей не на что купить лекарства и еду, эта сумма копилась для финансирования американской экономики. Вот это и было либеральное решение. А когда сегодня президент объявил, что мы потратим эти деньги на многодетные семьи, на подрастающее поколение, на исполнение обязательств перед гражданами, всё это означает, что мы сегодня стали социальным государством. И в этом историческая суть его речи 15 января.

Константин Малофеев считает, что послание президента России Федеральному собранию было историческим и даже революционным. Фото: Телеканал «Царьград»

Юрий Пронько: Константин Валерьевич, помимо того, что вы бизнесмен и политик, вы ещё и юрист. Какова юридическая трактовка произошедшего? Теперь-то мы понимаем, из-за чего ушло правительство, но на тот момент ещё не знали. Что произошло?

К.М.: Собственно, сейчас, когда Путин заговорил об ответственном правительстве перед парламентом, роль Госдумы, безусловно, сильно возрастает. Из штамповщика решений, каковой зачастую она выступала, Дума превращается в настоящий политический орган, от которого, как и от президента, зависит исполнительная власть. Теперь мы приобретаем ответственное правительство. И поэтому наша политическая система приобретает совсем иную роль.

В Думе есть большинство у одной партии, и, соответственно, все остальные могут иногда возвысить свой голос, но у них прав нет. А теперь у нас поднимается вопрос об изменении Конституции. Для этого, соответственно, нужно 2/3 голосов, которые в нынешнем составе есть у «Единой России». А в следующем, в 2021 году вовсе не обязательно, что будут — в связи как раз с работой ушедшего правительства. Потому что мы знаем настроения в обществе и то, что произошло после пенсионной реформы. А не справившееся правительство ушло и фактически обнулило пенсионную реформу.

Здесь хорошо быть «диванным хейтером» и говорить, что во всём виноват Путин

Но это неправда. В огромной стране, конечно, президент не отвечает за министерство труда и социального обеспечения, которое, например, продвигало ювенальную повестку, не зная, как у него уменьшается коэффициент рождаемости с 1,67 в прошлом году до 1,5 в этом. И за это отвечают министры. Мы ожидаем более ответственных людей, которые, соответственно, могут отвечать не только перед начальством, их назначившим, и не только за свой пиар, но которые могут ответить за свои дела.

А самое революционное предложение было, конечно, о примате нашего законодательства по отношению к международному.

Роль Госдумы, безусловно, сильно возрастает. Из штамповщика решений, каковой зачастую она выступала, Дума превращается в настоящий политический орган, от которого, как и от президента, зависит исполнительная власть. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

«Слава Богу, мы не будем больше кланяться международным конвенциям»

Ю.П.: Впервые, по-моему, такое произошло.

К.М.: Впервые за всё время существования Конституции. Всё это время патриоты рассуждали о том, почему эта норма законодательства у нас есть. Прямой ответ на это мы не раз давали в наших эфирах. Было квазиколониальное государство. И вот исторический момент. Мы прекрасно знаем, что сейчас, слава Богу, живём в авторитарном государстве. Речь идёт о том, что наконец мы прекратим кланяться международным конвенциям, которые подписываем и подписали в проклятые 1990-е, когда здесь строили либеральный фашизм. Худшая из них — Европейская конвенция по правам человека: каждый считает долгом сходить в Европейский суд по правам человека, где нам говорят, чтобы мы не обижали ЛГБТ, чтобы детей ювенальная юстиция могла забирать из семьи. Так вот, этого теперь не будет.

Ю.П.: Хотелось бы обсудить ещё катастрофическую ситуацию в демографии, в которой оказалась наша Родина, наш народ. И, кстати, своё выступление президент фактически с этого и начал, обозначив основной тезис: у России имеются все необходимые ресурсы для возрождения.

У России имеются все необходимые ресурсы для возрождения. Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

У России имеются все необходимые ресурсы для возрождения. Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

К.М.: Само осознание того, что мы находимся на дне демографической ямы, — это огромное управленческое решение. Эти слова означают, что каждое решение, действие или нормативный акт должны теперь соотноситься с демографией. И даже речи теперь быть не может о каком-то законе о семейно-бытовом насилии. Его даже не надо обсуждать. Потому что высшим национальным приоритетом являются сбережение и приумножение народа. А для этого нужно поддерживать многодетные семьи, делать доплаты классным руководителям, занимающимся воспитанием. Для этого нужно принимать меры по сохранению семьи. И вторжение в семью невозможно. Это то место, где никакие общественные организации, органы опеки и попечительства не имеют никаких прав и не должны находиться.

Вообще, мы счастливы и горды, что в это послание вошло многое из нашего Соборного Слова от 18 октября 2019 года, то, что было принято на Всемирном Русском Народном Соборе.

Ю.П.: Означает ли это, что мы можем говорить о возрождении в буквальном смысле симфонии между государством и Церковью? Когда глава государства, когда глава святой Русской церкви говорят и обозначают одни и те же проблемы. Когда они не просто говорят, но и предлагают конкретные варианты, способы их решения.

К.М.: Мы как минимум можем говорить о соработничестве, а оно уже наступило. Мы можем видеть, как вот этот «пас», который был отправлен 18 октября, этот крик души русского народа, прозвучавший на Соборе, был услышан президентом. И он пошёл дальше в конкретике по тем мерам, которые мы предлагали.

И ещё один нюанс: вспомните, на этом Соборе не было никого из правительства, хотя приглашения посылались всем. Были полпреды, администрация президента, силовые ведомства — и ни одного представителя социального блока. Мол, зачем? Мы здесь профессионалы, и так занимаемся. Так вот, может так случиться, что они будут завтра не министрами. А Церковь останется.

Константин Малофеев уверен, что само осознание того, что мы находимся на дне демографической ямы, — это огромное управленческое решение. Фото: Телеканал «Царьград»

«Распаковать эту проклятую кудринскую «кубышку»»

К.М.: Я бы очень хотел, чтобы новое правительство прислушалось к этому голосу Церкви. Потому что Церковь, Всемирный Русский Народный Собор, конечно, готовы к соработничеству в любой момент, в любой день, сколько надо, засучив рукава. И уже сейчас занимаются этим: хосписами, помощью бедным и обездоленным, стариками, детскими приютами. Занимаются тем, чтобы у нас прекратился «сиротпром». У нас ювенальная юстиция была фактически введена подзаконными нормативными актами внутри этого правительства, и социальное сиротство за время существования этого правительства возросло, поскольку без решения суда стали детей забирать из семьи.

Ю.П.: У нас в стране страшные цифры по уровню рождаемости и смертности. Положа руку на сердце, вы искренне верите, что мы сможем эту ситуацию перебороть? Что мы, русские, вновь возродимся?

К.М.: Конечно, я в это верю. Но считаю, что мало материальных мер, которые были озвучены президентом. Не менее важно то, что он сказал о контроле за интернетом, о цифровой суверенизации. Потому что в этом корень зла. Потому что поведенческая модель девушки и юноши должна включать в себя брак, заведение семьи.

А многодетная семья не может становиться бедней от того, что в ней рождаются дети: государство обязано следить за тем, чтобы она жила в достатке

Сегодня есть навязываемый образ жизни, по которому выходить замуж, рожать девушкам (и, соответственно, молодым людям — заводить семью, жениться) надо поближе к 30 годам. И половина детородного возраста уходит. А потом, разбитые, больные, уже заботящиеся о том, а выносим ли здоровенького ребёнка, начинают об этом задумываться. Потом у нас возникают проблемы, болезни, которыми должна заниматься медицина.

Ю.П.: ... И самое распространённое — «зачем плодить нищету?»

К.М.: Поэтому мы обязательно должны решить эту проблему, этот вопрос, поставленный президентом, для того чтобы этот высший национальный приоритет был исполнен. Чтобы мы развернулись, распаковали эту проклятую кудринскую «кубышку», в которой нет никакого экономического смысла, о чём здесь проговорили доктора наук и академики. А нам бесконечно твердили, много-много-много лет, о том, что никак без этого нельзя.

Ю.П.: Более того, на нас же обижались.

Русская мечта — большая русская семья. Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress

Русская мечта — большая русская семья. Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress

«Домохозяйкам надо платить зарплату от государства»

К.М.: Так вот, мы её распечатали правильно. Но теперь мы должны распечатать и другую «кубышку» — либерального заговора в СМИ и интернете, когда нам навязывается антисемейный образ жизни, прямо направленный на разрушение семьи. Потому что нравственность может служить основанием ограничений прав и свобод творца, человека. И, соответственно, не надо нам рассказывать, что в театрах надо показывать голых, потому что это свобода творчества. Необходима культурная политика, призывающая молодых людей создавать семьи, чтобы это стало модным. Чтобы молодой отец имел приоритет на работе, а уволить его было бы очень сложно. А на работу его, наоборот, хотели бы взять, а для этого нужны налоговые льготы и послабления для работодателя. И чтобы девушкам было престижно становиться домохозяйкой, и она приносила в семью столько за счёт льгот, что ей было бы не обязательно идти на работу. Потому что так называемая работа приносит меньше пользы государству, чем трое детей.

Ю.П.: Домохозяйкам надо платить зарплату от государства, деньги же есть.

К.М.: Судя по всему, к этому и идёт. Мы должны поддержать это нравственными общественными требованиями. Чтобы аморальность в обществе была недоступна. Хотите — пожалуйста, закрытое частное заведение: хоть фильмы для взрослых, хоть ещё какую-то глупость.

Ю.П.: Русская мечта — большая русская семья, обеспеченные родители, где благополучие и нравственные ценности являются основой. Получается так. И это наша перспектива, которую мы реально можем достичь, не завтра, а в обозримой перспективе.

К.М.: В обозримом завтра. Это так. И для Русской Церкви, для Всемирного Собора русского народа это вопрос выживания. Нам развернуться и посмотреть на себя сейчас необходимо. Недаром президент вообще не уделил время внешней политике в этом послании. И оборонке. Мы закончили работать над тем, чтобы к нам никто не лез.

Дети — благословение Божие. И государство должно приблизиться к этому христианскому пониманию. Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Теперь мы должны обернуться к себе и посмотреть, что у нас дома. А дома у нас, мы знаем, не очень хорошо. И мы очень рассчитываем сейчас, что вот эта русская мечта с этой большой, многопоколенческой и многодетной семьёй станет явью. Дети — благословение Божие. И государство должно приблизиться к этому христианскому пониманию. Мы много раз об этом говорили. И вот сейчас, когда мы закончили заниматься этим внешним контуром, как сказал президент, и обернулись к себе, дай-то Бог. И вдруг увидели, что и управляющий у нас — не очень.

Ю.П.: Мягко говоря...

К.М.: И мы очень надеемся, что это всё изменится, потому что теперь он сам обратится именно к внутренним проблемам. И напоминаю, что когда сам президент был премьер-министром, мы пережили тяжелейший кризис. Лично его внимание к экономике дало большой эффект, страна смогла пройти это без ямы.

Элита должна отказаться от «запасных аэродромов»

Ю.П.: Константин Валерьевич, Рубикон для российской элиты: либо — либо. Глава государства сказал, что никаких полутонов, никаких намёков больше не будет.

К.М.: Это было несусветной неправдой, несправедливостью, от которой народ чувствовал неправду власти и не верил ей. И вот как раз ещё одна веха, или черта, которая позволяет нам сказать, что мы перешли от того либерального государства к социальному. К той великой России будущего, о которой мы говорим в «Русской мечте», и в которой даже мысли быть не может о том, чтобы люди во власти служили двум странам, имели паспорт другого государства. Будем надеяться, что после этого катарсиса наша элита действительно порусеет.

Ю.П.: И не только, кстати, политическая элита.

К.М.: Не только. Но эти по документам должны отказаться от «запасных аэродромов» там. Здесь их «аэродром».

Это самая историческая речь Путина — более, чем Сочинская (про медведя в своей тайге) или Мюнхенская (про многополярный мир). Фото: kremlin.ru Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни

Это самая историческая речь Путина — более, чем Сочинская (про медведя в своей тайге) или Мюнхенская (про многополярный мир). Фото: kremlin.ru

Ю.П.: Вы многих из них знаете лично. Как считаете, как они поведут себя?

К.М.: Что я могу сказать. Я лично под санкциями пять лет. И знаю всех, кто под санкциями. Мы, разумеется, шутим на эту тему. И у меня не было и до того никакого гражданства, вида на жительство. И знаете, спасибо нашим западным партнёрам, как мы их называем: их действия привели только к хорошим результатам. Потому что все эти люди — гораздо больше и лучше: задумались о своём будущем в России.

Ю.П.: То есть вы не сомневаетесь в том, что президент дожмёт их, эту тему дожмёт?

К.М.: Да. Я считаю, что это прекрасная тема.

Потому что если ты считаешь, что твоё будущее только здесь, ты начинаешь по-настоящему, без дураков трудиться на Родину

Ю.П.: На ваш взгляд, Путин перешёл Рубикон?

К.М.: Безусловно. Это его самая историческая речь — более, чем Сочинская (про медведя в своей тайге) или Мюнхенская (про многополярный мир). Но сейчас он расстался с эпохой, в которой пришёл к власти. Мы начали жить в другую эпоху, которую построил Путин: он фактически воспитал это поколение, он чувствует за него свою ответственность. Он выступал как национальный лидер или как настоящий государь.