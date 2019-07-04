Путин: США начали задумываться над возобновлением диалога с РФ по стратегическим вопросам

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. США в последние время задумываются над возобновлением двустороннего диалога с РФ по широкому набору стратегических вопросов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera, которая приводит слова главы государства на итальянском языке.

"Кажется, Вашингтон начал раздумывать над восстановлением диалога по широкому набору стратегических вопросов. Думаю, что достижение конкретных договоренностей в сфере контроля над вооружениями способствовало бы международной стабильности. И у России есть на это политическая воля. Сейчас слово за США. Об этом мы говорили с президентом [США Дональдом] Трампом во время нашей последней встрече на саммите "двадцатки" в Японии", - сказал Путин.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели на прошлой неделе двустороннюю встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке, продолжавшуюся примерно 1 час 20 минут. Как отметил впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров, атмосфера и настрой у лидеров были очень хорошие, стороны продемонстрировали желание обсуждать широкий спектр вопросов - от экономики до стратегической стабильности.

Россия не ведет гонку вооружений и не собирается в нее втягиваться, что видно из расходов на оборону, но стране нужны гарантии собственной безопасности, отметил глава государства.

"Сравните, сколько тратит на оборону Россию - около $48 млрд, и сколько США - более $700 млрд. И где эта гонка вооружений? Мы не дадим втянуть себя в подобную гонку, но мы должны гарантировать собственную безопасность", - сказал Путин.



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