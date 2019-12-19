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Путин сравнил Россию и СССР. Россия оказалась впереди
19 декабря 2019, 17:09 • 64 • Политика
Президент России ответил на вопрос о сильнейшем СССР сравнением с Россией.
Владимиру Путину задали вопрос по советскому наследию и мощи СССР. Президент сразу ответил: "Россия не может не пользоваться советским достоянием, может гордиться советским прошлым и его достижениями".
Но дальше дал понял рекордной аудитории, что сейчас России есть чем гордиться и самой. И привёл о многом говорящие цифры.
Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы в 2000-х годах. Средний возраст продукции - 12 лет. Построены 3 новых аэропорта, 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс. Было 39 тысяч километров дорог, стало 80 тысяч.
В сельском хозяйстве СССР был покупателем зерна, а сейчас Россия поставщик пшеницы на мировой рынок. И по продажам она обошла США и Канаду.
Все порты СССР перевозили в год 600 миллионов тонн грузов. В России сейчас больше миллиарда тонн. "Так можно говорить по каждой отрасли", - строго продолжил Путин, вспомнив и достижения в энергетике. Удалось запустить 8 новых энергоблоков, в гидроэнергетике существенный рывок вперёд.
"У нас самая зелёная в мире структура энергетики", - подчеркнул Путин.
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