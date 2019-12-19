Путин сравнил Россию и СССР. Россия оказалась впереди

Владимиру Путину задали вопрос по советскому наследию и мощи СССР. Президент сразу ответил: "Россия не может не пользоваться советским достоянием, может гордиться советским прошлым и его достижениями".

Но дальше дал понял рекордной аудитории, что сейчас России есть чем гордиться и самой. И привёл о многом говорящие цифры.

Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы в 2000-х годах. Средний возраст продукции - 12 лет. Построены 3 новых аэропорта, 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс. Было 39 тысяч километров дорог, стало 80 тысяч.

В сельском хозяйстве СССР был покупателем зерна, а сейчас Россия поставщик пшеницы на мировой рынок. И по продажам она обошла США и Канаду. Все порты СССР перевозили в год 600 миллионов тонн грузов. В России сейчас больше миллиарда тонн. "Так можно говорить по каждой отрасли", - строго продолжил Путин, вспомнив и достижения в энергетике. Удалось запустить 8 новых энергоблоков, в гидроэнергетике существенный рывок вперёд.

"У нас самая зелёная в мире структура энергетики", - подчеркнул Путин.