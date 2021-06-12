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Путин сравнил Байдена и Трампа
12 июня 2021, 07:55 • 103 • Политика
Президент России Владимир Путин впервые за три года дал интервью американскому СМИ. Отвечая на вопросы журналиста, он сравнил предыдущего и нынешнего президентов США.
По мнению Путина, Джо Байден отличается от своего предшественника кардинально.
"Президент Байден - карьерный [политик]", - произнёс глава России в интервью NBC.
Он пояснил, что Байден практически всю свою взрослую жизнь занимался политикой. В различиях Трампа и Байдена есть как преимущества, так и недостатки. Владимир Путин выразил надежду, что нынешний глава США не будет брать пример с предшественника и совершать "какие-либо импульсивные действия".
Ранее стало известно, что Владимир Путин согласился ответить на вопросы американского СМИ. Интервью записывали 11 июня в Москве, а краткие выдержки из него вышли в эфире NBC тем же вечером. Показ полной версии беседы анонсирован на 14 июня.
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